Montillo, entre el duro golpe por perder a su padre y el retiro

El mediocampista argentino Walter Montillo se refirió hoy al "golpe" que significó la reciente muerte de su papá por coronavirus y anunció que este será su "último año" en el fútbol.

"Todos tenemos problemas familiares que yo nunca comenté. Hace tiempo que estábamos distanciados con mi papá, cerca de seis años. El año pasado empezamos a hablarnos nuevamente, íbamos de a poco, estábamos ahí y pasó esto. Me golpeó lo de mi viejo, porque uno está lejos y no puede ayudar", lamentó Montillo.

Noticias Relacionadas La Justicia comprobó irregularidades en la tragedia familiar de Walter Montillo

El ex San Lorenzo y Tigre, actual futbolista de Universidad de Chile, unos días antes había sufrido el fallecimiento de su abuelo, también por coronavirus.

"Me tocó la bolilla a mí. Desde lejos, en cuarentena, uno no puede ayudar y eso es lo que más me duele, porque a la distancia uno no puede hacer mucho. Una vez que aíslan a las personas, uno tiene que empezar a creer en los médicos y rogar que todo salga bien. Lamentablemente, con mi abuelo y mi papá no pasó, pero mi vieja está luchándola y eso me pone contento", relató en una entrevista con el diario chileno El Mercurio.

Walter Montillo habla por primera vez desde la muerte de su padre. Confiesa que planea retirarse este año y que prepara un libro donde Neymar escribirá el prólogo. Más detalles en https://t.co/PAFVc9HRf4. pic.twitter.com/HZalm1a0Gh — Deportes El Mercurio (@ElMercurio_DEP) April 22, 2020

En este sentido, la "Ardilla" reiteró que su mamá "está bien" y "no tiene síntomas" de coronavirus, pero seguirá "aislada" mientras esperan el resultado de un nuevo test.

A los 36 años y luego de volver al fútbol chileno tras una buena temporada en Tigre, el enganche, que también vistió la camiseta del seleccionado argentino, adelantó que se retirará en Universidad de Chile y que no seguirá más allá de este año. "Por el momento, este es el último año que voy a jugar. En noviembre voy a evaluar si estoy para seguir o no", cerró.