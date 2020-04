Hockey: Delfina Thomé se entrena junto a Las Leonas en cuarentena

Radicada temporalmente en la provincia de Mendoza, la mendocina Delfina Thomé sigue paso a paso los consejos del cuerpo técnico del seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, para mantener su nivel y continuar entre las mejores jugadoras de hockey del país.

Con diferentes propuestas de entrenamiento físico y técnico, Las Leonas entrenan a gran ritmo -desde sus casas- y cada dos semanas se reúnen en forma virtual con Carlos Retegui y el resto del cuerpo técnico.

"Llegué el 16 de febrero a Mendoza, un día después de haber jugado contra Holanda por la Pro-League. Teníamos varios compromisos con Las Leonas que fueron suspendidos, entre ellos el más importante los JJOO, así es que por ahora no queda otra que estar tranquila, en cuarentena, y entrenar mucho desde la casa", comenzó relatando la mendocina.

"Más allá del hockey, encontré varios hobbies y habilidades que no sabía que tenía (risas), pero siempre pensando y con la mente activa en el deporte. Trato de seguir creciendo y poder estar al 100, para cuando todo vuelva".

-¿Cómo es el entrenamiento durante la cuarentena con Las Leonas?

- Entreno desde casa con pesas que me ha prestado mi club Liceo Rugby, y otras cosas me he comprado yo (bandas elásticas, etc.). Alterno rutinas que me pasan el PF del club, Matías Avendaño, y mi personal, Eduardo Gregorat. Esos trabajos incluyen fuerza y aeróbico.

Luego añadió, "en cuanto al contacto con Las Leonas, hacemos videollamadas cada dos semanas con nuestro entrenador -Chapa Retegui- y el cuerpo técnico. En ese espacio nos dan consejos y se charlan otros temas, también".

"Con las chicas (Leonas) también hacemos videollamadas, sin cuerpo técnico, para charlar, comentar como lo está viviendo cada una y para reírnos un poco. Pasábamos mucho tiempo juntas antes de esto, por lo que se extraña mucho todo".





- ¿Hacen entrenamiento técnico de alguna forma?

- "Tenemos charlas técnicas, sí. Es una forma de entrenar el lado de hockey. Pero en lo personal, trato de meter 2-3 veces a la semana diferentes ejercicios, habilidades y movimientos de hockey con palo y bocha, además del doble turno de entrenamiento físico y aeróbico.

A partir de ahora, el futuro es incierto para los deportistas. Sin embargo, cuando el Gobierno determine la vuelta a las canchas, Thomé y un sinnúmero de jugadoras estarán en ritmo para reanudar las actividades.

"Veníamos con una preparación en la cual faltaban solo 5 meses para los JJOO, estábamos muy arriba y ahora con todo reprogramado, será como empezar de nuevo. Tarea dura pero interesante. Todo sirve para continuar corrigiendo errores y sobretodo será como una segunda oportunidad para varias cosas que tengo anotadas en mi cabeza, mente y libreta personal", concluyó Delfi Thomé.