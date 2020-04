Lukaku aseguró que "23 de los 25 jugadores estuvieron enfermos"

En medio de una conversación con la presentadora y esposa de Dries Mertens, Kat Kerkhofs, Romelu Lukaku reveló que 23 de 25 jugadores del Inter de Milán pudieron estar contagiados por el Covid-19.

Esto debido a que presentaron síntomas de la enfermedad pero el club Nerazzurri no les realizó el test para descartar. De hecho, desclasificó un episodio que ocurrió antes del cruce frente al Cagliari, el que terminó 1-1, el pasado 26 de enero por la Serie A.

“Tuvimos una semana libre en diciembre, regresamos y juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma, jugamos en casa contra Cagliari de Radja Nainggolan y después de 25 minutos uno de nuestros defensores (Skriniar) tuvo que abandonar el campo, no pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosieron y tuvieron fiebre. También me afectó, me puse mucho más caliente de lo habitual. No había tenido fiebre en años. Después del juego hubo una cena programada con los invitados de Puma, les di las gracias y me fui directo a la cama. Nunca nos hicimos la prueba del Covid-19, por lo que nunca sabremos con certeza si lo tuvimos” , relató el delantero belga en el Instagram de Cuatro.