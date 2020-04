¿Habrá reencuentro entre Maradona y Román? El deseo del profe Signorini

Fernando Signorini, ex preparador físico personal de Diego Maradona y de la Selección argentina, dijo que el astro del fútbol mundial y Juan Román Riquelme, ídolo máximo de la historia de Boca, "se tienen que juntar" después del aislamiento social preventivo y obligatorio por el Covid-19.

"Lo de Román y Diego son temas personales, yo recuerdo cuando empezó esto, antes del Mundial de Sudáfrica, donde por supuesto Diego tenía a Román como titular indiscutible. Vinieron entonces unas declaraciones de Maradona diciendo que 'así Román no me sirve', no quería que llevara tanto la pelota, él lo consideraba decisivo pero no quería que se desgastara", expresó Signorini.

"No sé cómo Román habrá entendido eso, pero Diego lo admiraba mucho. Son dos figuras maravillosas del fútbol argentino y creo que ellos tendrían que dar un paso para adelante. Y después de que termine esto del coronavirus, darse un abrazo por el bien de nuestro fútbol", dijo el profe Signorini en AM 770.

En cuanto al homenaje que Boca le hizo a Maradona antes del partido en que el Xeneize se consagró campeón tras derrotar a Gimnasia por 1 a 0 en marzo pasado, lo consideró escaso. "Los seres humanos estamos hechos de cosas maravillosas y también de miserias. Tenía que haberse destacado la grandeza de los dirigentes de haber estado todos juntos", opinó.

Signorini y Maradona durante el Mundial de Sudáfrica.

"Es Diego, después podemos discutir sus afinidades o sus gustos y disgustos, pero en ese momento debe haber pocas cosas tan agradables para alguien como el reconocimiento", agregó.

"¡Qué hubiera sido del fútbol argentino sin las conquistas de Diego!", dijo Signorini, quien consideró que "hay una especie de egoísmo que es reduccionista de la condición humana. Creo que Diego hubiera merecido otra cosa esa noche. Pero esta manera de partir las aguas, uno de un lado y otro del otro, me parece tristemente dudoso".

Fernando Signorini fue preparador físico personal de Diego Maradona y también trabajó para el Seleccionado argentino cuando el 10 fue el entrenador de la albiceleste.