Evelina Cabrera: historia y lucha de una referente del fútbol femenino

La vida de esta mujer es digna de una serie. Pasó de dormir en una plaza a convertirse en referente del fútbol femenino. Ella no oculta su pasado, lo toma como parte de un camino de aprendizaje para convertirse en lo que es hoy: una persona admirable.

Evelina Cabrera es entrenadora de fútbol, mánager deportiva y presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Comenzó en el deporte siendo futbolista y luego, por un problema de salud, comenzó a estudiar para ser entrenadora de fútbol. Pasó por varios clubes como técnica para ser después mánager deportiva.

Cabrera participó de charla intima con MDZ en el formato en vivo de Instagram y dejó varios títulos interesantes.

"En mi vida sentí el click a los 17 años cuando toqué fondo. Mi novio de ese momento me golpeaba y sufría violencia por parte de él. En mi casa tampoco sentía mucho cariño e intenté suicidarme. Ahora puedo hablar de todo y siempre trato de sacarme una sonrisa", expresó Evelina.

Y agregó: "Cuidaba autos en el Puerto de Frutos. En ese lugar había un televisor y vi que apareció una nena pidiendo un respirador. En ese momento me consideré una tonta y volví a la casa de mis padres. Yo tenía un montón de posibilidades para seguir. Decidí darle otra vuelta y darme una oportunidad para salir adelante".

La verdadera inclusión en el deporte: Evelina se animó abrir un interesante debate sobre las oportunidades de acceder a un deporte: "Si vos no pagás una cuota no podes acceder a un club. El deporte no es tan inclusivo como dicen. Esto debería ser planteado para que la mayoría de las chicas puedan tener oportunidades mediante una beca o ayuda".

Sus inicios en el fútbol: "El fútbol salió de la galera. Trabajaba en un restobar y una compañera del laburo me invitó a jugar al fútbol. Desde ese momento me enamoré de este deporte. El fútbol me dio las herramientas para tener una mejor calidad de vida".

El problema de salud que cambió todo y su rol de entrenadora: "Me salió un tumor, que por suerte era benigno. Tenía un problema hormonal y el médico me aconsejó dejar de hacer fútbol. Fue terrible dejar de jugar, pero me había enamorado tanto del fútbol que decidí seguir ligada de alguna manera".

"Se me ocurrió ir al playón de la estación de Tigre con una sobrina de 9 años que hice pasar por una falsa alumna. Las dos vestidas con ropa deportiva, le decía ´si yo te digo corré, vos corré´, contar esto me da vergüenza. Pero eso me ayudó a que otras chicas se sumaran a los entrenamientos. Me di cuenta que habían pibas que no comían y que no podían pagar. Yo las aceptaba igual".

Hay gente por la que vale pena tomar fuertes decisiones.

La Asociación: "La AFFAR va a cumplir siete años. Trabajamos la parte social, educativa y deportiva de las jugadoras federadas y no federadas. La idea es darle herramientas a todas por igual. El fútbol es una excusa para ayudarles en todos los ámbitos. Por suerte contamos con el apoyo de la AFA".

"La Asociación tiene un estatuto para respaldar el trabajo que estamos realizando, sobre todo para que tengamos fuerza cuando viajamos al interior del país. Nosotros nos estamos en contra de nadie, venimos a reforzar lo establecido".

"Nuestro trabajo en el interior del país es tomar el compromiso de recorrer cada rincón. Es la única manera de conocer las distintas realidades. Conozco chicas que escuchan prejuicios muy viejos por querer jugar al fútbol o que les pasó algo peor, como acoso, o son pibas de 14 años con hijos que terminan abandonando el deporte. Algunas tienen miedo de decir lo que les pasa. Les damos herramientas para que puedan tomar sus decisiones y que conozcan sus derechos. El fútbol les da refugio que necesitan".

Presente y futuro del fútbol femenino tras la pandemia: "En Europa tienen miedo de qué pasará con el fútbol femenino porque se logró un gran respaldo de los patrocinadores y, ahora por el parate por la pandemia del coronavirus, esto podría caerse. Espero que tanto el masculino como el femenino estén a la par en las toma de decisiones y que no se haga una elección de uno sobre otro".

¿Por qué un invertir en el fútbol femenino?: "Un sponsor tiene que invertir en el fútbol femenino porque es promulgar un deporte y aparte porque es una disciplina que está en expansión con un enorme futuro. Cada cinco hombres, una mujer juega al fútbol. Los que promocionan al femenino deberían vender un espectáculo. Y, además, una vez que una marca invierte en esta actividad, esa identificación no la saca nadie".

"Se vienen momentos difíciles y todas tenemos que estar unidas.

Para finalizar, Evelina respondió a un ping-pong y dejó varios conceptos interesantes.

Ping Pong

Mejor momento: cuando descubrí el fútbol.

Peor momento: cuando mis papás se separaron.

Una ídola: Silvana Villalobos.

Qué te falta por hacer: ser dirigente en Europa.

Qué volverías hacer: todo.

Qué es el fútbol: un estilo de vida.

Si querés conocer más sobre Evelina Cabrera te recomendamos su autobiografía Alta Negra. En 181 páginas, el libro resume una vida que va desde una infancia vulnerable a una charla en la ONU que recorrió el mundo por su mensaje de trabajo social para las mujeres.