Dudan que los Juegos Olímpicos se hagan en el 2021

Un Infectólogo japonés puso en duda la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio ya pospuestos para el 2021, al estimar que Japón podrá controlar la pandemia "este verano" (boreal) pero "no así otros países" que participarán de la cita.



Kentaro Iwata advirtió que "hay dos factores para que se realicen los Juegos: primero que Japón controle el virus y segundo que el resto de los países también lo consigan", consignó EFE.



El medico japonés proyectó en una teleconferencia con prensa local que Japón "podría tener controlado el Covid-19 para este verano, pero nadie asegura que en otros países ocurra lo mismo y eso haría difícil la llegada de tantos atletas en 2021".



La competencia olímpica fue programada del 23 de julio al 8 de agosto del año próximo y tanto las autoridades del gobierno japonés como el Comité Olímpico Internacional (COI) aseguran que "los Juegos se harán en 2021 con seguridad".



El titular del COI, el alemán Tomas Bach, ya adelantó que de no realizarse el año que viene la competición "no podrán volver a posponerse".