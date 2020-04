"La guerra de Malvinas no se puede comparar con esta pandemia"

El ex futbolista y combatiente de Malvinas, Luis Alberto Escobedo, indicó hoy que a "la guerra de Malvinas -cuyo 38vo. aniversario se conmemora hoy- no se la puede comparar con la pandemia del coronavirus", en referencia a "la relación que se hizo en algunos lugares".



"La guerra de Malvinas nunca se puede comparar con lo que sucede con la pandemia del coronavirus, aunque esa relación la hicieron algunos, en especial usando las redes sociales", afirmó Escobedo en diálogo con Télam.



"Yo estuve en las islas y en combate se agregaban muchos factores de riesgo, vivíamos en los pozos, con hambre, con miedo, con temperaturas por debajo de cero grado, con ataques que venían de todos los frentes, por aire, por tierra y por mar", detalló el ex marcador de punta de Los Andes y Vélez Sarsfield, entre otros.





Escobedo destacó que aquellos ataques eran más peligrosos "porque caía una bomba en la trinchera y no se salvaba nadie, sin haber nada con que defenderse o prevenirlo".



"Allá uno defendía a la patria y se defendía a uno mismo, pero esto del Covid-19 es distinto, porque uno no solo debe cuidarse, si no que debe cuidar a la familia y todos debemos cuidarnos entre nosotros", describió.



El integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora, ciudad donde reside, se refirió posteriormente al video que se viralizó a través de la redes, en las que se mostraba a jóvenes soldados en las trincheras y en lucha por defender esa porción del territorio argentino.



"Eso se hizo para dar el mensaje de que si nosotros soportamos aquello tan duro, estando muchos soldados juntos en un pozo de dos metros de profundidad por cuatro metros de ancho, estar en cuarentena en la casa, con todos las comodidades, es más soportable", explicó.



"Los que estuvimos en aquella guerra podemos tener cierta experiencia en cuanto a encierro y a vicisitudes, pero igual la cuarentena nos incomoda a todos, aunque no por eso reniego de las medidas, sino que por el contrario, estoy de acuerdo, porque no quedaba otra", sostuvo quien hoy se desempeña como director de la delegación Lomas de Zamora de IOMA.



El nacido en Santiago del Estero, de 57 años, a la vez deseó que "todo esto pase pronto para volver a jugar al fútbol con los equipos seniors de Independiente y Los Andes. Y también las presentaciones que hacemos con la selección argentina de la categoría".



Por último, Escobedo expresó una inquietud, ya que lamentó que "con el cambio de fecha del feriado del 2 de abril para el día de ayer -31 de marzo- haya pasado desapercibida la razón del feriado".



"De hecho los veteranos de guerra de Malvinas no podemos hacer ningún acto conmemorativo más allá de enarbolar la bandera argentina, la que como homenaje todos las pueden poner al frente de sus casas", recomendó finalmente Escobedo, quien también vistió las camisetas de Colón de Santa Fe, Belgrano y Racing de Córdoba, Temperley, Dock Sud y Santiago Wanderers, de Chile.