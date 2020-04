¿El primero de muchos? Bélgica se dispone a cancelar la liga de fútbol

View this post on Instagram

Nothing but respect for Roos America! #jpl #jupilerproleague #realheroe #powerwoman Reposted from @clubbrugge Een bijzondere kijk in het leven van spoedarts Roos, de sterke vrouw achter Ruud Vormer! ud83dudc69ud83cudffbu200du2695ufe0f ud83dudcaaud83cudffbud83dude0d #WeNeverLockAlone #StayHome