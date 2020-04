El Grand Slam que mantiene su fecha pese al coronavirus

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA según sus siglas en inglés) reafirmó hoy que el US Open se jugará desde el 24 de agosto al 13 de septiembre próximos, según lo programado, y que no habrá modificaciones pese a la cancelación de Wimbledon anunciada hace 24 horas por la pandemia de coronavirus.



"En este momento, la USTA planea organizar el US Open en la fecha programada, seguimos perfeccionando todo para que el torneo se juegue como siempre", advirtió el ente rector del tenis estadounidense en un comunicado de prensa, según consignó la agencia DPA.

An update on the 2020 US Open: pic.twitter.com/RWERrYUrky — US Open Tennis (@usopen) April 1, 2020



"Entendemos las circunstancias únicas que tuvieron que enfrentar los organizadores de Wimbledon, y el razonamiento detrás de la decisión de cancelar el torneo, pero nosotros estamos supervisando cuidadosamente el entorno cambiante que rodea la pandemia de COVID-19 y estamos preparados para afrontar todas las contingencias", añadió el comunicado.



Hasta el momento, el único de los cuatro Grand Slam que pudo jugarse fue el abierto de Australia, en Melbourne, en enero y febrero pasados, mientras que Roland Garros trasladó su fecha histórica (la última semana de mayo y la primera de junio) para septiembre, y Wimbledon, que debía jugarse entre el 29 de junio y el 12 de julio, canceló su edición 2020, mientras que el US Open por ahora anunció que no moverá su fecha inicial.



Nueva York, sede del US Open, está siendo una de las ciudades más afectadas de los Estados Unidos por el coronavirus y en el último informe oficial del Centro para el Control de Enfermedades se informó que de los 186.101 casos positivos detectados en el país, la ciudad acumula más de 47.000, con el barrio de Queen's, donde se encuentra Flushing Meadows, como una de las zonas más complicadas.