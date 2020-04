Materazzi y una revelación de aquel cabezazo de Zidane luego de 14 años

Han pasado casi 14 años desde aquel lance fatal en la final del Mundial entre Francia e Italia en la que Zidane dio un cabezazo a Materazzi... pero la acción todavía colea. Ha sido el propio defensa italiano quien la ha reavivado con unas declaraciones explosivas quie fueron realizadas en el contexto de las redes sociales, en una entrevista en vivo en el Instagram del Chelf Davide Oldani: "Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me aplastaron, para mí no son verdaderos italianos...", sorprendió el pasado jueves en declaraciones que ahora recogen el Daily Mail y RMC Sport.

Aunque Materazzi fue objeto de la agresión del ahora entrenador del Real Madrid, el defensa fue muy criticado por la provocación previa. "Soy un patriota", dijo en ese ambiente desenfadado Materazzi. " Y siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de la gente de su país) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate".

Materazzi marcó, efectivamente, el gol del empate que dio origen a los penales (y también transformó el suyo). Italia ganó a una Francia que ya estaba sin Zidane. Pero el madridista fue tratado como una especie de héroe en su país. Incluso Jaques Chirac le elogió el día después: "Querido Zidane, eres un genio, un virtuoso del fútbol", llegó a decir el político, mientras que hubo críticas a Materazzi.

Cuando se cumplieron diez años de la acción Materazzi desveló qué le dijo a Zidane en LÈquipe: "A Zidane le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre", aclaró.