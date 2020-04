Así se juega en Nicaragua, una de las cinco ligas activas pese al COVID-19

La Liga Primera,de máximo nivel de fútbol en Nicaragua, es una de las cinco que permanecen activas en el mundo, pese a la pandemia de la COVID-19. No hay público. Los jugadores apenas celebran sus propios goles, y un ambiente enrarecido predomina en los estadios.

Desde el 20 de marzo pasado, Nicaragua forma parte de la exclusiva lista de países donde el fútbol le planta cara al COVID-19, junto con Bielorrusia, Burundi, Tayikistán y Turkmenistán. Ver un partido de estos sin público en el Estadio Nacional de Fútbol, con capacidad para 20.000 personas, no es muy raro en un país sin tradición futbolera.

Un problema que tiene Nicaragua como país frente a la pandemia es la poca credibilidad que tienen los informes del Gobierno, ya que únicamente reconoce nueve casos, con dos muertos, pese a no establecer restricciones ni medidas de prevención social ante el coronavirus SARS-coV-2, que produce la enfermedad COVID-19.

Mientras tanto, los clubes y jugadores mantienen sus medidas de prevención, como poner nombres a las botellas, alcohol en gel, acomodan mejor la utilería, cero saludos o distanciamiento social. En las alineaciones los jugadores se dan su espacio, no hay saludos con rivales, y cambiar camisetas al final del partido no hace falta porque en Nicaragua nunca fue costumbre.



Los futbolistas cuentan que ya no tocan paredes o respaldos en los estadios como antes, o tardan un poco más en las duchas, y cuando no hay una, las horas se les hacen largas para llegar a sus casas. Así transcurre cada jornada en el fútbol de Nicaragua, algo que ya no se extraña en un país que va contracorriente cuando se trata del COVID-19.

Con información de EFE