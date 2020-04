¿Jugará hasta los 50? Buffon renueva su contrato con la Juventus

El arquero italiano Ginaluigi Buffon, de 42 años, renovará su contrato con la Juventus tras llegar a un acuerdo hoy con el presidente del club, Andrea Agnelli, aunque postergó la firma a causa del aislamiento social que se vive por la pandemia de coronavirus.

"Buffón renueva con Juventus" tituló el diario Tuttosport a la vez que señaló: "Ni bien el virus lo permita firmarán el acuerdo".

No hubo un apretón de manos porque hoy no se puede, por lo tanto Agnelli y Gigi Buffon llegaron aun arreglo como en últimos años y, como es común entre ambos, entre amigos, no entre presidente y jugador, explicó el medio italiano.

El experimentado arquero Buffon, campeón del mundo con Italia en 2006 y que obtuvo nueve torneos italianos en Juventus, adelantó que cuando firme lo hará hasta junio de 2021 y seguirá siendo compañero de los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, y del uruguayo Rodrigo Bentancur, surgido de Boca Juniors.