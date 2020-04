Lavezzi reveló cómo Mascherano lo ayudó en el Mundial 2014

Ezequiel "Pocho" Lavezzi, recientemente retirado del fútbol profesional, reveló hoy que Javier Mascherano, su compañero en el seleccionado argentino, lo ayudó a ponerse en forma para el Mundial de Brasil 2014.

En una entrevista con el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el "Pocho" repasó su carrera con la "albiceleste" y recordó la previa de la Copa del Mundo que lo tuvo como protagonista del equipo dirigido por Alejandro Sabella.

"La verdad es que no me preparaba pensando en ser protagonista. Me acuerdo que una vez, después del entrenamiento, estábamos con 'Masche' y me dijo: 'Pocho, estás gordo, te tenés que poner bien. Esto es un Mundial, es diferente a todo'. Yo le respondí que no pensaba que iba a jugar tanto pero me convenció y le termine diciendo: 'Bueno, listo. A partir de ahora voy a comer todo lo que vos me digas'", contó el "Pocho", que finalmente terminó siendo titular en la final ante Alemania en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Y sobre aquella preparación junto al actual volante de Estudiantes de La Plata agregó: "Fue muy gracioso porque todos los días iba al lado de él y le preguntaba qué podía comer. En los ratos libres también me iba al gimnasio con él y me terminé poniendo en buena forma. Digamos que me encarriló un poco".

El Pocho fue titular en la final de aquel Mundial.

Lavezzi anunció su retiro en diciembre pasado a los 34 años luego de una última experiencia en Hebei Fortune del fútbol chino donde también coincidió con Mascherano.

"Estar en la Selección es el orgullo más grande que un futbolista puede tener porque estas representando a tu país. Tuve un recorrido de casi 10 años y viví muchísimas cosas. Me quedé con todo eso. A la Selección no se va por dinero sino por la gloria. Está más allá de todo", destacó el rosarino que además del Mundial de Brasil participó de tres Copa América y obtuvo la medalla de oro en Beijing 2008.

"Los jugadores que van a la Selección no tienen casi nunca vacaciones. Recién cuando me fui a jugar a China empecé a vivir mi vida normal. Es un sacrificio pero así y todo, yo no veía la hora de reencontrarme con todos los chicos cada dos meses. Siempre disfruté muchísimo de la Selección. Eso no lo puedo negar", remarcó el ex San Lorenzo.

Lavezzi subrayó que "más allá" de no poder ganar el Mundial de Brasil se siente un "privilegiado" ya que "cualquier futbolista" sueña con "estar en una final".

En cuanto a la elección del mejor jugador con el que compartió un campo de juego, el "Pocho" admitió que no puede "no elegir" a Lionel Messi a pesar de que él por su amistad lo veía "como alguien normal".

"Con el paso del tiempo, obviamente que a los más chicos se les hace cada vez más impactante estar con Messi, el gran ganador de tantos Balones de Oro. Pero entre los más grandes siempre tratamos de que lo vieran como a alguien normal", remarcó.

"Me faltó ser campeón del mundo pero más allá de eso, más no puedo pedir. Estoy muy orgulloso y muy contento con todo lo que viví. No es para nada fácil mantenerse tantos años en la Selección porque hay una competencia constante, tenemos un montón de jugadores buenos que se muestran en sus clubes para que los elijan y poder estar ahí. No hay nada que se pueda comparar con jugar para tu país", concluyó.