¿Grandes posibilidades de que el Mundial de fútbol 2022 cambie de sede?

El ex presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, dijo que Estados Unidos sería capaz de organizar el Mundial de fútbol de 2022 después de las polémicas relacionadas con la corrupción en la adjudicación de la sede a Qatar y, además, descartó a cualquier país europeo después de que Rusia fuese el último anfitrión.

"Estados Unidos podría hacerlo (en 2022) en lugar de 2026", dijo Blatter en una entrevista con el diario alemán Bild que reprodujo la agencia DPA.

"¡Son capaces, no es ciencia ficción! Japón también podría hacerlo", añadió el ex dirigente, inhabilitado con seis años en 2015 por incumplir el código ético de la FIFA.



"Afortunadamente, la Copa Mundial 2022 solo tendrá 32 equipos y no 48 como había planeado (el actual presidente de la FIFA) Gianni Infantino. El esfuerzo organizativo no sería mayor que el 2018", manifestó Blatter.



"Alemania también podría hacerlo. Pero esto significaría que la Copa del Mundo se organizaría nuevamente en Europa después del año 2018", recordó Blatter. "Europa no sería la primera opción".