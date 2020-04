D'Alessandro habló de River, Gallardo y dejó muchos títulos

El volante Andrés D'Alessandro aseguró hoy que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, no le "regala nada a nadie" porque lo vivió en su último paso por el club entre 2016 y 2017.



"Gallardo no le regala nada a nadie. Jugué más de lo que pensaba y gané dos títulos (Recopa Sudamericana 2016 y Copa Argentina 2016) que no pensaba ganar", indicó D'Alessandro, en el día de su cumpleaños 39 en diálogo con TyC Sports.



"En ese River había que volver, marcar, lo que hacen todos. Hoy algunos lo pueden hacer porque son más jóvenes. Si yo no hubiese tenido 36 años hubiera tenido más despliegue y llegado más al área rival", indicó el "cabezón".



En ese sentido, D'Alessandro observó que a los futbolistas de mayor edad en un plantel hay que "tratarlos diferente", pero sin privilegios.



"Los grandes gestionamos grupos. Adentro de la cancha es muy difícil entender eso. Los que estamos acostumbrados no nos podemos quedar parados. Yo no me tomaría nunca regalías. Me gustaría mucho no haber hecho desgaste para atrás para tener mucho más aire para atacar, pero hay que entender que somos parte de un grupo y si el técnico lo pide, hay que hacerlo", señaló el actual volante de Inter de Brasil.



D'Alessandro ya realizó el curso de entrenador, pero a los 39 años continuará en actividad.



"No sé si voy a ser entrenador, pero ya voy pensando y asimilando cosas de ellos para poder entender el juego desde otro lugar. Sigo aprendiendo. Lo hice de Gallardo, lo hago con el Chacho (Coudet), me quedaron muchas cosas de (Marcelo) Bielsa, que es impresionante. Algunos no están de acuerdo con él pero yo lo tengo como uno de los mejores", indicó D'Alessandro.