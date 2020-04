Beraldi: "No tomaría un café con Riquelme"

José Beraldi, ex candidato a presidente de Boca por la lista "Unidos para Volver a Ganar", disparó contra Juan Román Riquelme, quien se inclinó para acompañar a Jorge Amor Ameal en la fórmula y hoy es vicepresidente segundo de la institución.

"Teníamos todo arreglado con Román. Hablamos de técnicos, jugadores, de todo. Román es grande para dejarse influir. Hay cosas que son inaceptables, yo no acepté y él eligió otro camino", expresó en una entrevista con Pasión Azul y Oro (AM 970).

Además, aseguró que no está dispuesto a sentarse a conversar con el flamente vice del club: "No tomaría un café con Román​. Amo a Boca y respeto a la hinchada pero jamás haría eso porque tengo principios y eso no se negocia".

"Voy a seguir respetando a Román ídolo de Boca. Vivimos muchas cosas juntos, muchas cosas exitosas. Pero después de lo que ha pasado he quedado molesto, pero esta molestia no afecta a Boca. Él estuvo más cerca mío y el final de la película terminó mal", agregó.

Además, se mostró muy enojado con dos ídolos del Xeneize que regresaron al club con la actual comisión directiva: "Con el Patrón (Jorge) Bermúdez y Sebastián Battaglia quedó muy mal la relación. Me pusieron condiciones que acepté y desaparecieron 15 días antes de que Román se postulara. Nunca más tuvimos novedades. Y para mí el que me falla no tiene apellido".

También criticó a Ameal por cómo manejó la negociación con los jugadores por los sueldos. "Todos los jugadores deberían recibir hasta el último peso, pero hay que pensar en todos los clubes no sólo en los que tienen plata. No me gustó que Ameal se haya largado solo", dijo.

Por último, Beraldi le metió presión a la dirigencia, pensando en la lucha por la Libertadores. "Si querés ganar la Copa tenés que apuntar alto. No podes especular. Hay que renovarle a (Esteban) Andrada, buscar a Dani Alves, a Cavani, Paolo Guerrero, y ganar la Copa", sentenció.