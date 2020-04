La supervivencia de un ex River en Ecuador: "Comía lo que encontraba"

El volante argentino Facundo Affranchino, ex River Plate, acusó hoy a la dirigencia de Olmedo de Ecuador por el incumplimiento en el pago de su sueldo y reveló que con la pandemia del coronavirus de por medio tuvo que "llenar la panza de alguna manera" porque se quedó sin dinero.

"Fue una supervivencia. Comíamos lo que encontrábamos con mi novia. La cuestión era llenar la panza de alguna manera. Un compañero me ayudó un poco, pero no podía pedir mucho porque no sabía si lo podía devolver. No tenía sueldo, no tenía dinero y la sufrimos mucho", contó en diálogo con Télam.

Affranchino, de 30 años, volvió al país el lunes pasado en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas a través de la gestión de la embajada argentina en Ecuador y se instaló en Paraná, Entre Ríos.

"Tres meses sin cobrar en un país dolarizado y como no estoy sobrado económicamente como para mantenerme ya no teníamos recursos para vivir. De Argentina no me podía salvar nadie porque los medios para mandar dinero estaban cerrados. Comíamos un té con galletitas, unas tostadas, y eso era nuestro almuerzo o cena porque no teníamos ni un paquete de fideos", detalló.

Affranchino vivía en Riobamba, en la zona andina central de Ecuador, y contó que sintió "miedo" cuando la pandemia del coronavirus se instaló en ese país con una emergencia sanitaria en Guayaquil.

"Me asusté mucho porque al que estaba infectado nadie lo iba a buscar, nadie lo atendía. Te recuperabas o te morías. De hecho mucha gente se murió en las casas, con cadáveres que permanecieron cuatro días en sus domicilios. Las familias hasta quemaron los cuerpos de la víctimas en las calles, cuerpo tirados en los contenedores de basura", narró Affranchino.

"Hay un contrato firmado con Olmedo y vigente. Eso está en manos de mi abogado en Ecuador, Andrés Olguín. Aún no activamos nada por la pandemia, y porque hay prioridades para resolver. Cuando termine, veremos la forma de aplicar", concluyó.