El Pity avisó cuándo regresará a River y volvió a pegarle al CEC

El volante mendocino Gonzalo Martínez, ídolo de River Plate, prometió volver mientras todavía esté en vigencia y hasta le puso una fecha a su regreso. Además, dejó otra frase picante contra el Club Empleados de Comercio, con quien viene teniendo varios cruces verbales desde hace unos días.

"Si es por mí, estaría mañana de vuelta, las ganas las tengo siempre. Lo de irme fue una decisión que hay que tomar, pero sé que voy a volver y bien. Me gustaría hacerlo con 31 o 32 años", expresó en diálogo con TyC Sports el Pity, que tiene 26 y emigró al Atlanta United de la MLS.

Además, reconoció que le hubiese gustado quedarse "seis meses más para recibir el cariño de la gente, pero estaba tranquilo con lo que había decidido. Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full".

Para cerrar el tema, el mendocino explicó cómo trabaja Marcelo Gallardo, el entrenador que lo potenció: "Si fuera por mí me lo hubiese traído acá a Estados Unidos. Es un técnico con el que sabés que si no estás bien no jugás, seas quien seas. Es vital para él lo que le demuestres en los entrenamientos".

Finalmente, dejó otra frase picante en medio de los cruces dialécticos que viene teniendo con el CEC. Es que hace unos días la FIFA determinó que al club le corresponde un porcentaje de su pase al equipo estadounidense por derechos de formación y Martínez usó sus redes sociales para expresarse: "Ojalá le digan a la FIFA que yo a los 14 años dejé de jugar al fútbol culpa de ellos. Por negociar el pase de un niño que sólo quería llegar a Buenos Aires para triunfar y ayudar a su familia. Vergüenza, siempre les importó más la plata que los sueños de muchos chicos mendocinos. Nunca me dieron nada", escribió en Instagram. Y hoy, al ser consultado sobre el tema, aseguró que "cuando aparece plata, conocés a las personas".