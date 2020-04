Vittor y un desesperado pedido: "No me importa contagiarme, quiero volver"

Las medidas de restricción en Arabia Saudí han impedido al 'Chino' Vittor volver al país, aunque ya tiene permiso del club para hacerlo. Confinado desde el 13 de marzo, y totalmente solo, el futbolista argentino siente que se vuelve loco. No duerme, no come. Está dispuesto a agarrar el virus.

Por 'Skype', al diario 'La Nación' le ha concedido una entrevista en la que ruega que el Gobierno le eche una mano. "Mi esposa no llegó a viajar desde Buenos Aires. Vivo solo en un complejo cerrado, construido por Estados Unidos para militares norteamericanos. Acá solo pueden entrar extranjeros, ni siquiera los árabes".

El ex Racing y Universidad de Chile detalló que "no puedo dormir. Concilio el sueño a las seis, siete de la mañana, me levanto a las 10. Todos los días es igual. Estoy casi las 24 horas despierto, uno se vuelve loco. Te soy sincero: a las dos de la tarde me preparé la comida, son las siete y el plato sigue ahí".

"Mira, si querés, ponelo así: si me contagio de coronavirus en el camino me chupa un huevo, con tal de volver a mi país ya ni me importa contagiarme, a ese punto llegué".

El defensor está en contacto con otros dos argentinos que están en Arabia Saudita (Leonardo Gil y Cristian Guanca). Con ellos están intentando encontrar alguna forma de regresar a la Argentina.

"Estamos esperando respuestas de la embajada, del consulado. Y si hay repatriación desde Europa, haremos todo para llegar hasta allá. Sólo pedimos una oportunidad", sostuvo, confiado de que los funcionarios puedan hacer los trámites necesarios para que se concrete su regreso al país. Y cerró: "No nos interesa la parte económica. Si tenemos que pagar la plata que sea, lo haremos. Si hay que contratar un vuelo privado, lo pagaremos".