Atención: la medida que prepara FIFA para los contratos que vencen en junio

La pandemia del coronavirus paró la pelota en todo el mundo. Por eso, en FIFA ya comienzan a prepocuparse por los contratos que finalizan en junio, cuando terminaba la pretemporada.

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1° de julio no se abre el mercado", explicó Emilio García Silvero, director legal de la entidad, en diálogo con la Cadena Cope.

"Si una cesión finaliza el 30 de junio, el jugador, teóricamente, debería volver a su club, pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha", detalló sobre el tema.

Además, adelantó que "puede haber varias ventanas", aunque aún es pronto para decidirlo: "Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir".