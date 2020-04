Un ex River, durísimo contra Ramón Díaz: "Todo lo que no hay que hacer como técnico lo aprendí de él"

El Chapulín Cardetti, aquel goleador que rompió con el molde del centrodelantero con su 1,70m de estatura, está dando sus primeros pasos como entrenador y en una charla con Infobae recordó algunos momentos de su carrera como futbolista que le sirvieron para aplicar a esta nueva etapa, y allí fue muy duro con Ramón Díaz, quien lo dirigió en River Plate.

Tras su paso por Costa Rica, donde logró el ascenso a Primera con San Carlos, recaló en el Mushuc Runa de Ecuador, de donde se fue en noviembre pasado. Ahora pasa sus días en la vecina provincia de San Luis, donde cumple con la cuarentena a la espera de nuevas ofertas.

En el recuerdo de su paso por River Plate, Cardetti hizo referencia a sus diferencias con Ramón Díaz y lo que le dejó aquella experiencia para aplicarla en la actualidad. "Todo lo que no hay que hacer como técnico lo aprendí de Ramón", dispara con contundencia el Chapulín.

Al respecto, agrega que "con otros jugadores tenía un trato espectacular, pero no se debe tratar a un jugador como me trataba a mí. Por ahí no era del gusto futbolístico, eso es comprensible, pero nunca entendí el tema del trato, el no saludar, el tratarte de manera distinta. Nunca lo entendí y son las cosas que hoy como entrenador trato de no hacer. Porque no hablarle a un jugador que no juega... Al contrario, hay que tratar a todos por igual, eso es lo que trato de hacer hoy cuando me toca trabajar".

Mushuc Runa, de Ecuador, fue el último equipo de Cardetti.

Finalmente, se refirió al trabajo de Marcelo Gallardo, al que tuvo como compañero en el Millonario, y aseguró que no se lo imaginaba como director técnico en aquél momento. "Ni a Gallardo, ni a Chacho (Coudet), ni a mí mismo, a nadie veía como técnico. Éramos jóvenes, no pensábamos en ser entrenadores, estábamos en pleno apogeo futbolístico, veníamos de títulos, de ganar. En cambio, cuando estuve en Racing, con el Cholo (Simeone), ya sabía que él iba a ser técnico. En la concentración te explicaba las jugadas con los vasos y las copas. Veías que iba a ser entrenador. Por los conceptos que tenía; la idea. Era muy bueno. Pero tanto Marcelo como el Chacho todavía eran jóvenes".