Rodrigo Rey: por qué volvió, la propuesta de matrimonio frustrada y más, en una charla imperdible con MDZ

Rodrigo Rey, capitán e ídolo de Godoy Cruz, tuvo un mano a mano con MDZ: en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus participó de charla intima en el formato en vivo de Instagram de la mano de los periodistas Ariel Fernández (Deportes) y Muriel Del Barco (Sociales).

Rey atajó 78 partidos en Godoy Cruz y dejó una gran imagen en los simpatizantes mendocinos. Luego se fue a Grecia, pasó por México, pero ya está de vuelta para la tranquilidad de los hinchas del Tomba.

El arquero del Expreso habló acerca de su vida en Mendoza, su familia, sus comienzos, su amor por el Tomba y mucho más.

Una de las consultas de los participantes del en vivo fue cuál fue su momento más importante en el Tomba y Rodrigo Rey no dudó: "La atajada más importante fue en el partido ante Libertad en la Copa Libertadores 2017. El resultado que se dio en ese partido permitió a Godoy Cruz, por primera vez, pasar la fase de grupo, y lo pongo entre los momentos más importantes y felices en el club", expresó Rey.

Y agregó: "Mi ídolo desde chico fue el Mono Burgos y hoy sigo pendiente de tres arqueros: Gianluigi Buffon, David de Gea y Jan Oblak". manifestó el arquero del Tomba.

Por otra parte, Rey reconoció que el cariño de los hinchas jugó un papel importante para decidir volver a Godoy Cruz. "Acá la verdad que me siento bien por el cariño de la gente, porque viví cosas muy lindas y creo que eso fue un poco lo que hizo que tome la decisión de volver, a dar una mano desde adentro, que es desde donde uno más puede colaborar. Sé que no es el momento o el presente más lindo del club, pero también sé que la única forma en la que uno puede dar una mano es desde adentro", aseguró el arquero del Expreso.

Sobre su vuelta, contó que no fue nada fácil porque él tenía un contrato vigente en México, donde estaba a préstamo en el Pachuca ya que su pase pertenece al PAOK de Grecia. "Yo estaba a préstamo en México por un año, recién iba jugando seis meses y me llamaron de Godoy Cruz, si lo veía como algo que se pudiese dar que lo tenga en cuenta, ellos querían que forme parte del proceso, sobre todo porque veían que era un plantel muy joven, entonces alguien que ya tuvo un paso por el club, como yo, que viniera para sumar desde todo punto de vista", comenzó relatando al respecto, y agregó que "la idea me gustó mucho pero no era fácil, porque tenía un contrato vigente en México, pero después de varias charlas, varias idas y vueltas, pudo darse todo para que vuelva".

El cariño especial por Mendoza, la provincia que le dio una familia

Además de lo que significa el club Godoy Cruz para la carrera de Rodrigo Rey, el portero bodeguero le tiene un cariño especial a la provincia ya que aquí conoció a su esposa y madre de sus hijos. "Llegué a Mendoza allá por el 2014 y después de los primeros seis meses en la ciudad conocí a Laura, mi actual esposa. Vivimos una historia de amor muy rápida, pasó todo de golpe, nos pusimos de novios y a los seis meses nos casamos. Hoy acá tenemos a dos niños dando vueltas. Feliz de que la Ciudad de Mendoza me dio nada más y nada menos que una familia como la que tengo hoy".

Rey contó que tenía todo planeado para pedirle matrimonio a Laura en el campo de juego del Malvinas Argentinas. "Después de un partido de Colón, si ganábamos, lo iban a anunciar por la voz del estadio y con la pantalla y todo para hablarle a ella ahí mismo. Ya había hablado con la gente de Fútbol Para Todos, con la gente del club para que vieran que ella no se fuera antes, pero por mala suerte ese día perdimos y quedó todo en la nada", reveló entre risas.

Intimidades del plantel

Por último, el capitán del Expreso reveló que no tiene un compañero fijo de habitación cuando le toca concentrar antes de los partidos y en los viajes, sino que prefiere ir rotando.

"Me gusta poder estar no siempre con el mismo, sino compartir con todos un rato, así que voy rotando, para todos lados". De esa manera, puede conocer de cerca a todos sus compañeros.

En ese sentido, contó que "el más gracioso del plantel es Miguel Merentiel, está loco, está mal de la cabeza, pero lo bancamos".

Finalmente, reveló que el plantel tiene un grupo de Whatsapp, como tenemos todos, y el mismo se llama "que sea tinto nomás", una frase bien mendocina e identificada con los hinchas del Tomba.