El presidente de Lanús reveló cuándo volverá el fútbol argentino

El presidente de Lanús Nicolás Russo anticipó esta noche que "antes de agosto no volvería a jugarse al fútbol" en la Argentina, a consecuencia de la prolongación de la pandemia por el coranavirus.

"Antes era más optimista, pero como viene el panorama, estimo que antes de agosto no volvería a jugarse y ver de que forma podría hacerse", señaló Russo, miembro del Comité Ejecutivo de la AFA, en diálogo con Télam.

"Con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles; a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias", remarcó el dirigente.

Sobre los ascensos y descensos, de los que tanto se habla, el directivo -como en anteriores contactos- subrayó que "no hay nada definido porque no se trató nada: es puro bla bla blá lo que se dice", apuntó. Y con respecto a un campeonato de 30 equipos, fue contundente:. “Quedó desvirtuado y nadie más lo dice. No sé de dónde salió".

"Sería una estafa para la gente. El Gobierno Nacional ahí no se mete. Puedo asegurar que habrá dos ascensos, pero no sé qué pasará con los descensos”, manifestó.

Russo también manifestó que "de acuerdo a la época en que se pueda competir, se verá si continuamos con los torneos que estaban en disputa o se comienza una nueva temporada. Y de esto dependerá la situación de los contratos", expresó.