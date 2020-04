Coronavirus y fútbol, la interesante charla de Dybala con Del Piero

View this post on Instagram

Ciao a tutti, oltre alla nostra campagna #BeChampionVSCovid19 insieme ai compagni Campioni del mondo 2006, ho voluto dare il mio contributo anche allu0026#39;iniziativa di #Lapo, sempre a favore della @crocerossaitaliana. Non smettiamo di combattere questa sfida con coraggio. ud83dudcaa ud83cuddeeud83cuddf9 Tutte le info su --u0026gt; nevergiveup.tinaba.it #BeyondTheMask #ADP10