Tiger Woods: "Me siento nervioso y tengo ganas de salir a jugar"

El golfista estadounidense Tiger Woods confesó hoy que se siente "nervioso" y experimenta "ganas de salir a jugar" luego de que se suspendiera el Masters de Augusta, uno de los cuatro majors del circuito PGA, debido a la pandemia de coronavirus.

"Mi cuerpo estaba listo para ir a Augusta y jugar el Masters, pero no estoy jugando esta semana. Me siento un poco nervioso y quiero salir a jugar ya. Esta no es la forma en la que quería mantener la chaqueta verde por un período más largo de tiempo", declaró al canal Golf TV.

El saco verde es la condecoración simbólica que se le entrega cada temporada al campeón del prestigioso torneo del estado de Georgia, que Woods ganó en 2019 por quinta vez en su carrera a 14 años de la primera consagración.

El calendario del circuito profesional de golf sufrió importantes modificaciones por la propagación del Covid-19: el Abierto Británico se canceló por completo; el Campeonato PGA se pospuso hasta agosto; el Abierto de los Estados Unidos, hasta septiembre; y el Masters, que debió comenzar ayer, fue postergado hasta noviembre.