¿Batistuta y Crespo podían jugar juntos? Kily González lo confesó

El ex volante Cristian "Kily" González opinó que los delanteros Gabriel Batistuta y Hernán Crespo podrían haber jugado juntos en el seleccionado argentino, de no haber sido por la idea del entrenador de entonces, Marcelo Bielsa.



"Sin ninguna duda Crespo y Batistuta podrían haber jugado juntos, pero nosotros moríamos con la idea de Bielsa. Eso era lo que nos había hecho llegar a donde llegamos", manifestó el "Kily" González en diálogo con radio Del Plata.



Batistuta y Crespo coincidieron en el seleccionado argentino durante dos Mundiales (Francia 1998 y Corea-Japón 2002), además de partidos por Eliminatorias y amistosos. Los entrenadores Daniel Passarella primero y Bielsa después, siempre eligieron un esquema basado en un solo número "9".



La selección de Bielsa quedó eliminada en la primera ronda de Corea-Japón y a pesar de la urgencia de goles no los juntó en cancha. Crespo, autor del empate, reemplazó a Batistuta a los 13 minutos del segundo tiempo.



El ex Rosario Central y Boca afirmó que sus charlas con Bielsa fueron "únicas" y que mantiene contacto con el actual entrenador de Leeds de Inglaterra.



"Bielsa me ha dado muchas cosas desde lo personal y lo futbolístico; siempre voy a estar muy agradecido", concluyó González.