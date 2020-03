La palabra de Sciacqua tras el segundo triunfo al hilo: "Tenía fe"

Luego de vencer sorpresivamente a Vélez el pasado miércoles, Godoy Cruz Antonio Tomba dio otro golpe en el final del campeonato al superar por 2 a 0 a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa. Así, el Expreso ganó dos partidos seguidos por primera vez en la Superliga, aunque no le alcanzó para no finalizar último en la tabla y sellar así su peor performance desde que juega en Primera.

Finalizado el partido, el entrenador Mario Sciacqua aseguró que "el triunfo con Vélez nos vino bien. El recorrido del partido te va dando posibilidades negativas o positivas. Hoy el equipo estuvo entero, por más que ellos nos atacaban, yo lo vi muy entero y eso me daba tranquilidad".

Además destacó el esfuerzo de los jugadores: "Emocionaba el esfuerzo que los jugadores hacían. Ni el más optimista pensaba que podíamos ganar los dos partidos de visitantes".

Por último, el santafesino se refirió a este doblete que metió Godoy Cruz que sorprendió a propios y extraños, sobre todo por haberlo conseguido como visitante en dos recintos siempre complicados. "En este viaje que hicimos, cuando salimos de Mendoza, tenía fe", dijo el DT y agregó que "después del partido con Vélez un periodista dijo que Godoy Cruz siempre que ganaba después tenía un traspié. Hoy buscamos no tener un traspié".

Fuentes: Prensa Godoy Cruz - La Página Bodeguera