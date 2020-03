"Hace una semana estaba en terapia intensiva y el sábado saltando en una cancha"

La mamá del Toto Salvio es fanática de Boca y con la llegada de su hijo al club vio cumplido su primer sueño, el de ver a su hijo vestido de azul y oro. El sábado cumplió el segundo, que fuera campeón en el club de sus amores. Y no se lo iba a perder por nada del mundo. Justina, más conocida como Tota, fue operada hace poco por una hemorragia cerebral y, en plena recuperación, decidió ir a la Bombonera.

"Todavía no me repuse. Hace una semana estaba en terapia intensiva y el sábado estaba saltando en una cancha. Me vinieron todas las emociones juntas. Estoy tan contenta... esto lo sabía, lo presentía. Por eso había dicho que si salía campeón iba a entrar de rodillas y así fue", contó en diálogo con el diario Olé a poco más de un día de la consagración Xeneize.

Teniendo en cuenta que la cirugía fue delicada, había que tomar precauciones. Al respecto, la Tota contó que "el médico me puso un casco gigante y así me fui. El sábado a la mañana no me sentía bien pero fui a verlo y me dio permiso para que fuera. Sólo tenía que cuidarme de las emociones. Pero es difícil porque soy ansiosa y quiero que mi hijo haga todo a la perfección".

Se arrodilló en el césped y lo esperó con los brazos abiertos: el emotivo abrazo del alma entre la Tota Salvio y su hijo Toto, en La Bombonera, en plena consagración del Xeneize. pic.twitter.com/Dd1LqNuByQ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2020

Finalmente, expresó la felicidad de ver al Toto campeón con Boca. "Mi hijo me cumplió todos los sueños. Cuando era chiquito le decía 'mirá cuando juegues contra el Barcelona, contra el Madrid... cuando juegues con la Selección'. Yo le avisé a la gente de Boca: 'Club que él pisa, club que sale campeón'. Ahora cumplió el sueño que faltaba. Igual vamos por más. Para los que dicen que morimos en Madrid... este año vamos por la Libertadores".