Cierran una causa penal contra barras bravas de River

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de una decena de barras bravas e hinchas de River Plate que habían sido denunciados por vender entradas falsas y liberar molinetes en partidos en que el equipo jugaba como local.



Según el tribunal, luego de un lustro de investigación, los ilícitos no pudieron acreditarse y "no parecen ser útiles" las medidas de prueba, como el entrecruzamiento de llamadas telefónicas y declaraciones de testigos pedidas por el fiscal José María Campagnoli.



Esas diligencias "se reputan insuficientes para corroborar los términos de la acusación sostenida por la fiscalía", que, de acuerdo con los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Carlos Alberto González fueron requeridas "tardíamente".



Los sobreseídos son Gabriel Marcilli, Oscar Aníbal Borelli, Héctor Guillermo "Caverna" Godoy, Martín Araujo, José Martín Vallejos, Diana Elizabeth Paterno, Gabriel Carlos Di Girolamo, Juan Carlos Amabile, Gustavo Adrián Poggi y Matías Goñi.



Aunque los camaristas concluyeron que en partidos de futbol en la cancha de River hubo quienes accedieron con entradas apócrifas o sin ellas, no se probó la supuesta connivencia de barras bravas y allegados con directivos del club para habilitar el pase indebido y el beneficio económico que habrían recibido por esa maniobra.



La fiscalía solicitó que se ordenara el entrecruzamiento de llamadas telefónicas realizadas durante varios meses, pero los jueces Rodríguez Varela y González consideraron que "a cinco años del inicio de la investigación y casi siete de algunos de los hechos pesquisado" esa medida "no aparece razonable".



Los camaristas evaluaron que "no ha sido posible controlar eficazmente el ingreso de espectadores al estadio de River Plate sin su correspondiente entrada o bien con tickets mal habidos", y lamentaron el "desinterés" del club en el avance de la pesquisa.



Sobre una nota periodística relacionada con los hechos denunciados, los camaristas acotaron que "podría ser válida para sostener y justificar la labor de los investigadores, pero no puede constituir en sí misma una prueba, puesto que no proporciona elementos de juicio objetivos".