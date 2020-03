Turf: Elmaestrodelarte se prueba la corona del Vendimia

El turf de Mendoza se vestirá de gala hoy para recibir a una nueva edición del Clásico Vendimia de turf. La prueba es una de las más destacadas del calendario y este año promete acción de alto nivel. La programación contará con un total de diez competencias y la largada del clásico está prevista para las 17.

La reunión cuenta con un total de cinco clásicos lo que habla a las claras de la presencia en pista de varios de los mejores animales de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba. El Vendimia es uno de los clásicos más tradicionales del interior del Argentina, sobre todo por sus años de historia, y demuestra su jerarquía una vez más.

Del total de la programación habrá dos carreras cuadreras, lo que seguramente logrará que muchos de los amantes del “turf chacarero” visiten el Hipódromo para disfrutar de la jornada. Esto generará un buen aporte de público en las tribunas, el aporte que toda fiesta grande necesita para ser total.

Pulpinello tiene grandes condiciones y juega de local. Es el enemigo.

El Clásico Vendimia se disputará sobre 2.200 metros, como es habitual, y ofrecerá una recompensa de $350.000 a su ganador. La nómina de anotados de la gran carreras indica que hay candidatos y enemigos casi para todos los gustos. A la lista la encabeza el sanjuanino Elmaestrodelarte, reciente ganador en La Punta de unos de los clásicos más destacados de la zona Cuyo. Y lo siguen los locales: Pulpinello, The Last Ilusion y Cat’s Away. Pero tampoco se puede dejar fuera de la conversación a los cordobeses In Your Honor (uno de los más peligrosos de la carrera) y Sioropaluk.

El cordobés In Your Honor está listo para llevarse la corona a su provincia.

En la previa es uno de los clásicos de mayor nivel de los últimos años del Hipódromo de Mendoza y eso significa una gran atracción. Lo más destacado es que el turf tendrá a un nuevo “Rey del Vendimia” el cual será el ganador de una contienda por demás exigente.

The Last Ilusion es otro de los mendocinos que llega con chances de sorprender.

Los otros clásicos

La última prueba de la jornada será el Clásico Gobierno de Mendoza, el cual se disputa sobre 1.600 metros. Allí le daremos nuestro voto al local Copador Holiday (está de racha en nuestra pista el zaino) aunque las presencias del cordobés Jondalar y Sebi Moro son por demás intimidantes. Ambos registran campañas brillantes en los máximos y llegan dispuestos a todo.

La séptima prueba del día será el Clásico Reina Nacional de la Vendimia a disputarse sobre 1.100 metros. En esta carrera nuestro voto irá a manos y patas del bueno de Témpano Sam. Tal vez esta no sea su distancia ideal pero confiamos en sus grandes condiciones para sumar una nueva y destacada victoria a su excelente desempeño.

Antes de esto, en la sexta de la jornada, se producirá el debut de la nueva generación (los productos de dos años). El clásico se denomina Iniciación, está reservado para debutantes y se disputa sobre 600 metros. Los “chimentos” son varios y hablan de una prueba pareja en la previa. Nuestros informes destacan a: Havanna Club (de Stirpa), Honor de León (de Abrales), Rapadito (de Rivamar), Ice Tea (de Omar Pérez) y Benedetto Scat (del Gringo Fernández). Arranca el año para los potrillos y se espera una prueba interesante.

La mejor cuadrera del día será la octava y se disputa sobre 300 metros. Los inscriptos son: Don Cacho, Último Cuadrero, Chamán, Catrina y Manso Amigo. La candidatura de la parece inclinarse hacia el lado de Don Cacho, aunque el pronóstico de la prueba es sumamente complejo.

El detalle del programa

1ra carrera – 1400 metros – 10 horas

Premio: "Rosado Van” (2018) –

1-Cach The Hussy

2-Victoria Prince

3-Bonifatia

4-Trip To Venezia

6-Morocha Triunfal

7-Malvon

8-(Agnella

8ª-(Prada Girl

9-Mamá Inca

10-Summer Days

11-Miss Barcelonetta

GANADOR: (9) MAMÁ INCA

ENEMIGO: (7) MALVÓN

SPORT: (2) VICTORIA PRINCE

2da carrera – 1400 metros – 10.30 horas

Premio: "Vio Veces” (2019)

1-Urban Legend

2-Vasco Exitoso

3-Emerald Asia

4-Brannister

5-Stevie Santi

6-Poder Secreto

7-Tufilaro

8-Bruneti

9-Dr. Aldeano

10-Colden Palace

11-Doctor de Ley

12-Bragañon

13-Bad And Glory

14-Ozpetek

GANADOR: (3) EMERALD ASIA

ENEMIGO: (5) STEVIE SANTI

SPORT: (7) TUFILARO

3ra carrera – 350 metros – 11.30 horas

Clásico: “Apertura”

1-Anchiano

2-Valentina

3-Serena (ex Velezina)

4-Diamante

5-Fina Estampa

6-Malena

7-Volver a Verte

8-Monito

9-Don Chano

GANADOR: (2) VALENTINA

ENEMIGO: (3) SERENA

SPORT: (8) MONITO

4ta carrera - 1200 metros – 12.10 horas

Premio: "Verstility” (2016)

1-Sailor Moon

2-Aguas Turbias

3-Weekend Ideal

4-Macabet

5-(Lucy Liuu

5ª-(Luna Chupica

6-Ultra Civilian

7-Mariavira

8-Emma County

GANADOR: (5) LUCY LIUU y cia.

ENEMIGO: (2) AGUAS TURBIAS

SPORT: (8) EMMA COUNTY

5ta carrera – 1200 metros – 12.50 horas

Premio "Hortensius” (2017)

1-Design D'Autore

2-Midnight Club

3-Optimist Boy

4-Alegi

5-Meneao Rye

6-Penucho

7-Halo Mars

8-Intencionador

9-Che Pistero

10-(World Famous

10ª-(Sanglers

11-Master Genius

GANADOR: (2) MIDNIGHT CLUB

ENEMIGO: (3) OPTIMIST BOY

SPORT: (8) INTENCIONADOR

6ta carrera – 600 metros – 13.40 horas

Clásico Iniciación/Copa UTTA-OSPAT

1-Honor de León

2-Zambahera

3-Benedetto Scat

4-The Prime Tecit

5-Looking Down

6-Ice Tea

7-Storm Hero

8-Havana Club

9-La Barbieri

10-Fai Tu

11-Rapadito

GANADOR: (8) HAVANNA CLUB

ENEMIGO: (1) HONOR DE LEÓN

SPORT: (6) ICE TEA

7ma carrera - 1100 metros – 14.30 horas

Clásico: “Reina Nacional de la Vendimia”

1-Evo Santiaguito

2-Stay Vestido

3-Dona Embruja

4-Correme Vos

5-The Country

6-(View On The Top

6ª-(Fire Strike

7-Doral Seattle

8-(Wells Dubai

8ª-(Señor Enamorado

9-Mar Honour

10-Témpano Sam

11-Elkhabar

12-(Forli Day

12ª-(Juguete Argentino

13-Xucatán

GANADOR: (10) TÉMPANO SAM

ENEMIGO: (5) THE COUNTRY

SPORT: (11) ELKAHABAR

8va carrera – 300 metros – 15.30 horas

Clásico “Vendimia Cuadreras” (Homenaje a Diego Cruz)

1-Don Cacho

2-Último Cuadrero

3-Chamán

4-Catrina

5-Manso Amigo

GANADOR: (1) DON CACHO

ENEMIGO: (5) MANSO AMIGO

SPORT: (2) ÚLTIMO CUADRERO

9na carrera – 2200 metros – 17 horas

Clásico: “Vendimia”

1-Per Piacere

2-Que Vaivén

3-(Pindariano

3ª-(Cat's Away

4-More Easy

5-Sioropaluk

6-The Last Ilusion

7-In Your Honor

8-Brujita Lizardi

9-Seattle Bar

10-Distinguido Dubai

11-Pulpinello

12-Preciado Icon

13-(Atlas Again

13ª-(Elmaestrodelarte

14-Will Smith

GANADOR: (13) ELMAESTRODELARTE y cia

ENEMIGO: (11) PULPINELLO

SPORT: (7) IN YOUR HONOR

10ma carrera – 1600 metros – 18 horas

Clásico: “Gobierno de Mendoza”

1-Jondalar

2-Copador Holiday

3-Estadista Rate

4-Orpor

5-Sebi Moro

6-India Clásica

7-Torontiño

8-King Ruler

9-Animal Instinct

10-Marcus Traianus

GANADOR: (2) COPADOR HOLIDAY

ENEMIGO: (1) JONDALAR

SPORT: (5) SEBI MORO