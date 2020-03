The Last Ilusion es el nuevo "Rey de la Vendimia"

El mendocino The Last Ilusion se quedó hoy con la “accidentada” edición 2020 del Clásico “Vendimia” de turf. El zaino de la caballeriza Don Radium se impuso con facilidad al cordobés In Your Honor y anotó su nombre en la lista de ganadores de una de las carreras de caballos más importantes del interior del país.

La jornada se desarrolló ante un buen marco de público, aunque la concurrencia estuvo lejos de ser la de las tardes del Santo Patrono Santiago donde las tribunas de la Catedral realmente son colmadas por el público.

El Clásico “Vendimia” se largó con más de una hora de atraso. El primer motivo del corrimiento del horario original tuvo que ver con esperar la llegada de las recientemente electas Reina y Virreina Nacional de la Vendimia al Hipódromo. Las soberanas arribaron al circo de Avenida Montes de Oca cerca de las 17.45, cuando la largada de la carrera estaba prevista para las 17. Tal vez lo más acertado hubiera sido disputar el clásico sin la presencia de las soberanas y que estas realizaron su tradicional paseo una vez disputado el clásico. Sobre todo porque hacía mucho calor y esto no favoreció al estado óptimo de los caballos y muchos menos tuvo buena recepción en el público.

Una vez que llegaron las Reinas se dispusieron a saludar a los presentes y quedó todo en condiciones para la largada. Pero aquí ocurrió el “accidente” que hizo que el clásico no fuera el esperado. Teniendo en cuenta que corrían catorce animales se “enjauló” a los caballos en dos cuerpos de gateras. Y cuando todos estaban en su partidor el segundo cuerpos de gateras se abrió y Dintinguido Dubai, Pulpinello, Atlas Again, el favorito Elmaestrodelarte y Will Smith largaron por una falla en el sistema. Las puertas se abrieron y los jinetes salieron a disputar la prueba, el error fue el fallo de los banderilleros (hay dos) los cuales no alcanzaron a agitar sus banderas para demarcar una partida fallida.

Así fue que Atlas Again, Elmaestrodelarte y Will Smith avanzaron en ritmo de carreras (sólo ellos tres) hasta el palo de los 1000 metros. Allí fueron avisados por un palafrenero. A todo esto el público no terminaba de comprender que estaba sucediendo. Cuando los tres caballos sanjuaninos “pararon” fueron retirados inmediatamente por sus entrenadores. Era imposible que volvieran a situarse en los partidores para largar nuevamente y correr 2200 metros. Así fue que la carrera se quedó sin tres de sus figuras principales (Elmaestrodelarte, Atlas Again y Will Smith). De hecho, entre los tres (los dos primeros iban en yunta) totalizaban más de 55.000 boletos (casi el 30% del juego total de la carrera en vales a ganador).

Luego de los incidentes y con nómina de participantes reducida, finalmente (cerca de las 18.05) se pudo largar la carrera. La prueba se hizo con More Easy en la vanguardia, siempre seguido por Pindariano y Distinguido Dubai. A todo esto The Last Ilusion corría en cuarto lugar, sumamente cómodo. Cuando pisaron la señal demarcatoria de los 700 metros The Last Ilusion fue a buscar la carrera y en ese mismo instante se “terminó” el Vendimia. El hijo de Interaction dominó antes de pisar la recta final y de ahí en adelante se dedicó a “controlar” la carrera y sacar cuerpos de ventaja sobre sus rivales de turno. El segundo lugar de la prueba fue para el cordobés In Your Honor y tercera, en valiente demostración, quedó la buena de Brujita Lizardi.

Gran triunfo de The Last Ilusion, su cuida Flor Catapano, el experimentado jockey Horacio Betansos y la gente linda de la caballeriza Don Radium. Una sociedad de excelentes profesionales (cada uno en su rol) que recibió como premio uno de los mayores galardones de la hípica local.

Párrafo final para el enorme Horacio Betansos, quien fuera uno de los mejores jockeys de Argentina hace algunos años (ganado grandes premios como el Nacional y el Carlos Pellegrini) había dejado la actividad y decidió retomar en nuestra provincia hace menos de un año. En poco tiempo se ganó el respeto y cariño de todos los que participamos del ambiente, sobre todo por su calidad como persona. Y hoy se dio el gusto de ganar una carrera por demás destacada. Al término del Vendimia nos decía: “Para mi esto tiene el mismo valor que cuando gané el Pellegrini. Este es mi presente y ganar el Vendimia ante tanta gente es algo muy emocionante”. Disfrute querido Horacio, usted se lo merece.

EL RESTO DE LA JORNADA

Los clásicos arrancaron con la victoria de la buena de Valentina en la primer corta destacada del día. Entre los productos el gran ganador fue el dos años Fai Tu (Sidney’s Candy) de San Juan quien contó con la conducción del jockey porteño Gustavo Villalba. En el clásico de velocidad las condiciones fueron impuestas por Dani Gómez y Témpano Sam (uno de los mejores caballos del medio). En la segunda cuadrera destacada del día todo fue para Manso Amigo y Ángelo Miranda. Mientras que en el clásico de la milla brillaron el debutante Sebi Moro (de gran campaña en los máximos) más Dani Gómez, Ramón Abrales y la banda de la exitosa caballeriza Don Cristóbal.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedará en poder del cuidador Florindo Catapano por su resonante victoria en el Vendimia. Florindo es un entrenador de pocos caballos pero de enormes resultados. Un gran enrrenador de este medio que siempre utiliza su sabiduría para llevar a discos ganadores a sus elementos. Uno de los mejores, sin dudas.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “JOCKEY CLUB DE SAN JUAN” - (Cat. INterior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MISS BARCELONETTA 58 G. Villalba

2° SUMMER DAYS 57 D. Gómez 2 ½ cpos

3° MALVÓN 56 H. Betansos 1 cpo

4° MAMÁ INCA 53 E. Sosa pczo

5° GRACIAS A LA VIDA 53 F. Campos ½ cpo

6° MOROCHA TRIUNFAL 57 C. López ½ cpo

7° TRIP TO VENEZIA 55 J. Gómez cbza

8° CATCH THE HUSSY 54 W. Escudero 4 cpos

9° VICTORIA PRINCE 53 G. Tempesti 1 ½ cpos

10° PRADA GIRL 57 S. Fernandez 3 cpos

11° BONIFATIA 55 R. Bascuñán ½ cpo

U° AGNELLA 57 S. Quinteros 8 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 8,95. Dividendo de la Combinada: $ 102,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 32,15. Dividendo de la Trifecta: $ 138. Tiempo: 1’ 27” 1/5. Por: Stratostar y Spanish Eyes, de 3 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Benjamín (San Juan).

2da carrera

Premio: “HIPÓDROMO LA PUNTA” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STEVIE SANTI 55 S. Quinteros

2° BRANNISTER 53 E. Gaete 2 cpos

3° OZTEPEK 55 G. Tempesti 2 cpos

4° DOCTOR DE LEY 55 J. Gómez 1 ½ cpos

5° URBAN LEGEND 53 E. Sosa ½ cpo

6° VASCO EXITOSO 53 R. Bascuñán cbza

7° TUFILARO 57 S. Fernández cbza

8° DR. ALDEANO 53 F. Campos 1 ½ cpos

9° BAD AND GLORY 53 W. Escudero 1 ½ cpos

10° EMERALD ASIA 57 D. Gómez s/aprec

U° PODER SECRETO 55 D. Ledesma s/aprec

No corrieron: (8) BRUNETTI, (10) GOLDEN PEACE, (12) BRAGAÑÓN. Dividendo del Ganador: $ 2,15. Dividendo de la Combinada: $ 120,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 317,70. Trifecta: $ 84,20 . Tiempo: 1’ 25” 3/5. Cuidador: E. Di Blanco. Stud: El Principiante. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Clásico: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VALENTINA 58 J. Ortíz

2° FINA ESTAMPA 58 D. Ledesma 2 cpos

3° DON CHANO 59 F. Gómez ¾ cpo

4° MONITO 61 J. Campanello ½ cpo

5° ANCHIANO 58 W. Escudero ½ pczo

6° MALENA 61 L. Escudero cbza

7° VOLVER A VERTE 61 L. Escudero pczo

8° SERENA 58 A. Miranda ½ cpo

U° DIAMANTE 59 L. Flecha 3 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 82,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 60,30. Dividendo de la Trifecta: $ 94,80. Tiempo: 19” 1/5 (Igualó récord). Cuidador: G. Alcaraz. Stud: Los Primitos. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “CASINO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARIAVIRA 55 D. Ledesma

2° LUCY LIUU 54 W. Escudero cbza

3° LUNA CHUPICA 54 G. Tempesti 2 cpos

4° WEEKEND IDEAL 51 F. Campos 8 cpos

5° EMMA COUNTY 57 S. Fernández 1 cpo

6° MACABET 55 J. Gómez 2 ½ cpos

7° ULTRA CIVILIAN 58 M. Bustamante 3 cpos

8° SAILOR MOON 52 1 ½ cpos

U° AGUAS TURBIAS 55 S. Quinteros 1 cpo

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 6,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,55. Dividendo de la Trifecta: $ 535,95. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Master Of Hounds y La Virtual, de 3 años. Cuidador: A. González. Stud: La Bienvenida.

5 ta carrera

Premio: “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CHE PISTERO 53 W. Escudero

2° MENEAO RYE 54 D. Ledesma 5 cpos

3° OPTIMIST BOY 53 E. Sosa ½ pczo

4° PENUCHO 51 F. Campos 1 cpo

5° MIDNIGHT CLUB 57 S. Quinteros 1 cpo

6° DESING D’ AUTORE 56 D. Gómez 1 ½ cpos

7° INTENCIONADOR 57 S. Fernández ½ pczo

8° MASTER GENIUS 55 J. Gómez 1 ½ cpos

9° SANGLERS 55 S. Calderón 3 cpos

10° WORLD FAMOUS 53 E. Gaete 3 ½ cpos

U° HALO MARS 57 H. Bentansos 1 ½ cpos

No corrieron: (4) ALEGI. Dividendo del Ganador: $ 9,70. Dividendo de la Combinada: $ 270,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 186,20. Dividendo de la Trifecta: $ 897,20. Tiempo: 1’ 12” 1/5. Por: Expressive Halo y Turf Legend, de 5 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Cristóbal.

6ta carrera

Clásico: “INICIACIÓN” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FAI TU 57 G. Villalba

2° LOOKING DOWN 56 R. Bascuñán 2 cpos

3° LA BARBIERI 55 J. Ortíz 1 1/2 cpos

4° HAVANNA CLUB 54 S. Quinteros 1 ½ cpos

5° BENEDETTO SCAT 56 S. Fernández 1 cpo

6° HONOR DE LEÓN 56 D. Gómez 3 ½ cpos

7° STORM HERO 56 J. Gómez ½ cbza

8° ICE TEA 56 W. Escudero 1 ½ cpos

9° THE PRIME RECIT 57 A. Miranda 2 ½ cpos

U° ZAMBAHERA 56 J. Videla pczo

No corrieron: (11) RAPADITO. Dividendo del Ganador: $ 8,20. Dividendo de la Combinada: $ 83,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,35. Dividendo de la Trifecta: $ 185,45. Tiempo: 33” 2/5. Por: Sidney’s Candy y Faithful, de 2 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: El Pardo (San Juan).

7 ma carrera - Clásico: “REINA NACIONAL DE LA VENDIMIA” - (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TÉMPANO SAM 60 D. Gómez

2° JUGUETE ARGENTINO 60 S. Quinteros 2 cpos

3° THE COUNTRY 60 C. López 6 cpos

4° DORAL SEATTLE 60 R. Bascuñán hocico

5° FORLI DAY 60 G. Tempesti 1 cpo

6° STAY VESTIDO 60 M. Bustamante 1 ½ cpos

7° CORREME VOS 60 A. Miranda 4 cpos

8° SEÑOR ENAMORADO 60 S. Fernández ½ cpo

9° WELLS DUBAI 60 J. L. Morales 2 cpos

10° MAR HONOUR 60 H. Betansos 5 cpos

U° EVO SANTIAGUITO 60 E. Gaete 4 cpos

No corrieron: (3) DONA EMBRUJA, (6) VIEW ON THE TOP, (6ª) FIRE STRIKE, (11) ELKHABAR, (13) XUCATAN. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 13,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 11. Dividendo de la Trifecta: $ 93,35. Tiempo: 1’ 5” 2/5. Por: Alrassaam y Temple Square, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Rondamon. Candidato de El Relator / Noticias del Turf.

8va carrera

Clásico: “REINA NAC. DE LA VENDIMIA DE LA PAZ” – (Extraoficial) - 300 etros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MANSO AMIGO 58 A. Miranda

2° CHAMÁN 60 L. Escudero ¾ cpo

3° ÚLTIMO CUADRERO 60 J. Campanello hocico

4° DON CACHO 58 S. Fernández 1 cpo

U° CATRINA 58 J. Ortíz cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 6,95. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Cuatro Hermanos. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera - Clásico: “VENDIMIA” – (Cat. Interior) - 2200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° THE LAST ILUSION 60 H. Betansos

2° IN YOUR HONOR 60 G. Calvente 9 cpos

3° BRUJITA LIZARDI 53 J. Gómez 2 ½ cpos

4° SIOROPALUK 60 J. L. Córdova ½ cbza

5° QUE VAIVÉN 60 D. Ledesma ¾ cpo

6° DISTINGUIDO DUBAI 60 G. Tempesti 4 ½ cpos

7° PULPINELLO 60 S. Fernández 3/4 cpo

8° MORE EASY 60 M. Bustamante 1 ½ cpos

9° PER PIACERE 60 S. Quinteros 7 cpos

10° SEATTLE BAR 60 C. López 2 ½ cpos

11° CAT’S AWAY 60 D. Gómez ¾ cpo

U° PINDARIANO 60 A. Miranda ¾ cpo

No corrieron: (12) PRECIADO ICO, (13) ATLAS AGAIN, (13ª) ELMAESTRODELARTE, (14) WILL SMITH. Dividendo del Ganador: $ 11,25. Dividendo de la Combinada: $ 27. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,40. Dividendo de la Trifecta: $ 2.900,95. Tiempo: 2’ 18”. Por: Interaction y Helisangela, de 4 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Don Radium.

10ma carrera - Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” – (Cat. Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEBI MORO 60 D. Gómez

2° ESTADISTA RATE 54,5 G. Tempesti 6 cpos

3° JONDALAR 60 G. Calvente pczo

4° INDIA CLÁSICA 58 H. Betansos hocico

5° COPADOR HOLIDAY 60 A. Miranda 4 cpos

6° MARCUS TRAIANUS 60 C. López ventaja mínima

7° KING RULER 60 S. Fernández 5 cpos

8° ORPOR 60 R. Bascuñán 6 cpos

9° TORONTIÑO 60 E. Sosa 1 ½ cpos

U° ANIMAL INSTINCT 60 J. Gómez 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,45. Dividendo de la Combinada: $ 45,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 26,45. Dividendo de la Trifecta: $ 468,90. Tiempo: 1’ 37”. Por: Sebi Halo y Ever Candy, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristobal. Sport de El Relator / Noticias de Turf.