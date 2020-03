Los Pumas 7s cerraron su participación en Canadá con un solo triunfo

Los Pumas 7's finalizaron el Seven de Vancouver en la 14ta colocación y apenas ganó un partido de los seis disputados. En la primera jornada, el sábado, cayeron ante Inglaterra y Sudáfrica. y logró rescatar un empate, con un try en la última jugada, frente a Japón. En la segunda jornada de competencia, los argentinos cayeron con Escocia en los cuartos de final por el 9° puesto, lograron un triunfo frente a Gales pero cayeron con Irlanda en la final por el 13° puesto.

Se terminó el partido y la estadía de @lospumas7arg en en #CanadaSevens. Fue derrota en tiempo suplementario. Para resaltar, si, las tres conquistas de Marcos Moneta. #HSBC7s pic.twitter.com/SvtnePIbOz — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 8, 2020

El partido arrancó con el pie izquierdo para el conjunto nacional, debido a una distracción el equipo rival llegó fácilmente al ingoal para marcar el primer try del encuentro a manos de Greg O'Shea. Antes de que culmine la primer mitad, Argentina abrió el marcador gracias a Marcos Moneta, gran destacado en este torneo.

Tiempo cumplido y, otra vez, Moneta convierte el try del empate.#Irlanda lo ganó en tiempo extra y se quedó con la 13era posición#CanadaSevens @lospumas7arg pic.twitter.com/3FhBOjlLvI — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) March 8, 2020

La segunda mitad del encuentro fue mucho más peleada entre ambos conjuntos, llegando al último minuto 26-26. En el tiempo extra, Argentina no pudo ser superior que Irlanda y se encontró con el try definitorio por parte de Jordan Conroy. En Mayo (23 y 24) será el próximo desafío para el equipo nacional que deberá disputar el Seven de Londres y una semana después (30 y 31) jugará el de París, en Francia.