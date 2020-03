La opinión de Loustau sobre las tres polémicas en Tucumán

Patricio Loustau, árbitro del partido en Tucumán, fue foco de críticas por parte del mundo River luego de tres jugadas puntuales. En primer lugar, el árbitro Patricio Loustau le cobró un off-side inexistente a Rafael Santos Borré y le ahogó el primer grito al equipo de Gallardo. Luego, no le cobró dos penales por faltas a Nacho Fernández y Matías Suárez.

El juez, de 44 años, habló en TyC Sports y explicó cada una de sus decisiones: "La de Borré es una de esas jugadas que son muy difíciles sin VAR. En ese caso no tengo más alternativa que darle la derecha mi asistente. Nosotros estamos bien, estamos para decidir en la cancha".

Luego, sobre la jugada en la que Leo Heredia se lleva puesto a Nacho Fernández, argumentó: "El delantero impacta primero, se le va largo el control siente que no podrá dominarlo, se produce un contacto propio de ir a tratar de buscar la pelota, pero la clave tiene que ver con la intensidad y fuerza que se produjo el contacto, si eso realmente hace caer al jugador, o es un contacto que el futbolista aprovecha para dejarse caer".

"Sé que es debatible, pero la regla que habla de situaciones que no tienen claridad absoluta, pregona la continuidad del juego, y en eso me basé. Desde mi punto de vista, al no poder controlar bien el jugador aprovecha ese contacto", agregó.

Por último, aclaró la jugada del agarrón en el área a Suárez: "Vengo en diagonal, percibo que por la línea de fondo dos jugadores emprenden la carrera, hay un forcejeo natural, un leve estiramiento de camiseta".

"Sujetar es impedir, y no fue el caso. Percibo que ante el estiramiento de la camiseta, el delantero choca su pie con el taco del defensa y eso provoca la caída de uno sobre otro", cerró.