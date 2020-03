De la mano de LeBron, los Lakers vencieron a los Bucks en duelo entre líderes

Los Angeles Lakers (48-13) le ganó 113-103 de local a Milwaukee Bucks (53-10) en un partido entre los dos mejores equipos de la fase regular, siendo los punteros de conferencia, en una nueva jornada celebrada anoche por la NBA.



Los Lakers con este resultado se afianzan en puestos de post temporada en un partido en el cual los Bucks comenzaron mejor, ganaron el primer cuarto 22-19 y alcanzaron a sacar una ventaja de ocho puntos.



En el segundo cuarto Los Angeles Lakers consiguieron acercarse en el marcador hasta empatar el partido, que concluyó con un resultado parcial de 29-26 y con el primer tiempo igualado en 48.



En el transcurso del tercer cuarto la franquicia angelina dominó el desarrollo logrando un parcial de 18-0 y amplió la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (68-55) hasta finalizar con un resultado parcial de 39-28 y un total de 87-76.





Finalmente, durante el último cuarto los visitantes recortaban distancias nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 26-27.



En Los Angeles Lakers sobresalieron Lebron James y Anthony Davis, que consiguieron 37 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes y 30 puntos y nueve rebotes respectivamente.



Por su parte, en el equipo visitante destacaron Giannis Antetokounmpo y Donte Divincenzo por sus acciones en el partido, con 32 puntos, seis asistencias y 11 rebotes y 17 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes respectivamente.



Otros resultados de anoche: Phoenix Suns 127-Portland Trail Blazers 117, Washington Wizards 118-Atlanta Hawks 112, Brooklyn Nets 139-San Antonio Spurs 120, New York Knicks 103-Oklahoma City Thunder 126.



Boston Celtics 94-Utah Jazz 99, Chicago Bulls 102-Indiana Pacers 108, Minnesota Timberwolves 118-Orlando Magic 132, New Orleans Pelicans 110-Miami Heat 104.



Hoy jugarán: Portland Trail Blazers-Sacramento Kings, Charlotte Hornets-Houston Rockets, Detroit Pistons-Utah Jazz, Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets, Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks, Golden State Warriors-Philadelphia Sixers.



En la Conferencia Este Milwaukee Bucks es puntero con 53-10, Toronto Raptors 44-18, Boston Celtics 42-20, Miami Heat 40-23 e Indiana Pacers 38-25, mientras que en el Oeste Los Angeles Lakers es líder con 48-13, Los Angeles Clippers 43-19, Denver Nuggets 42-20, Utah Jazz 40-22 y Houston Rockets 39-22.