Ceibos venció a Olimpia de Paraguay en primer partido

Ceibos, combinado argentino que dirige Ignacio Fernández Lobbe, superó anoche a Olimpia de Paraguay, por 48-8, en partido correspondiente a la primera fecha de la flamante Superliga Americana de rugby, el certamen continental recientemente creado.





En instalaciones del club Tala de Córdoba, el equipo albiceleste dominó claramente y ya al término del primer período se imponía por 21-3



Los tantos del equipo argentino fueron alcanzados por los tries de Tomás Cubilla, Juan Bautista Daireaux, Leonel Oviedo e Ignacio Inchauspe, más un try penal.



El pateador Martín Elías aportó cuatro penales más una conversión, mientras que Tomás Albornoz colaboró con un penal más dos conversiones a los palos.



Los tantos del elenco paraguayo fueron alcanzados por un try de Manuel Montero más un penal de Máximo Ledesma.