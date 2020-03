Una figura mundialista en estado crítico

El ex portero del FC Barcelona Rustu Reçber está hospitalizado y en estado crítico, tras haber sido contagiado por su mujer con coronavirus, según aseguran varios médicos turcos. El ex futbolista de 46 años sigue luchando por su vida mientras su familiares sufren ante la falta de información.

Según el diario turco Miliiiyet, Rustu Reçber, figura del Mundial de Japón-Corea 2002 con su selección, fue contagiado la semana pasada por su mujer, Isil, quien anunció a través de Instagram la enfermedad del ex portero. Tras regresar de un viaje a Estados Unidos violó las normas de cuarentena para ir al salón de belleza en el que trabaja y supuestamente provocó más contagios. Ella sigue asegurando que ha dado negativo en el test.

Noticias Relacionadas Figura del Mundial 2002 contrajo el coronavirus

Por este motivo, la esposa de Rustu ha sido duramente criticada a través de las redes sociales, a quien a estas alturas y ante el mal estado de su esposo, lo único que desea es una pronta recuperación. “No me importan este linchamiento mientras Rustu se recupere”, explicó.

En Turquía, al igual que sucede en España y otros muchos países, los familiares no pueden estar al lado de sus seres queridos en los hospitales mientras sufren la enfermedad. “Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rüstu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR“, reclama.