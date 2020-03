Un ex dirigido por Ramón, lo liquidó: "Nosotros lo hicimos campeón"

Ramón Díaz es, sin dudas, uno de los mejores entrenadores que tuvo River en su historia por trayectoria y sobre todo, títulos. Uno de los equipos recordados fue aquel que logró el tricampeonato local más la Supercopa. En ese plantel estaba Roberto Monserrat, más conocido como el Diablo, que en una entrevista sorprendió a todos con duras críticas al hablar del "Pelado".

"Era un tipo creído, pensaba que era el único. Con el paso de los años se dio cuenta de que no fue él quien nos sacó campeones. Se dice que si la relación entre jugadores y DT no es la mejor, se lo puede voltear, pero en ese caso no fue así: teníamos un plantel tremendo y el deseo de ganar cosas pudo más", comenzó diciéndole al Diario Olé.

Y continuó: "Él pensaba que era el mejor de todos y no era así. Si el equipo no te rinde, por más que seas el mejor del mundo, no va. Después se dio cuenta de que fue el equipo lo que lo llevó a ganar grandes cosas. Nosotros lo hicimos campeón a Ramón".

Ramón, Monserrat y Omar Labruna.

"Cuando se fue Francescoli, limpiaba a uno o dos por semana o lo mandaba a Reserva. Al único que no pudo fue al Negro Astrada, al que vendieron a Brasil. Ahí te das cuenta de su forma de ser", siguió.

De igual manera reconoció que si hoy se lo cruza le daría un abrazo porque "ya se dio cuenta de que con nosotros falló muchísimo", y que sus actitudes le dejaron una enseñanda: "Si el día de mañana me toca dirigir, no voy a hacer todas esas cosas que me molestaron en mi etapa de jugador".