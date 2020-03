Sebastián VIlla: "Quiero seguir vistiendo los colores más grandes de la Argentina"

El colombiano Sebastián Villa fue muy claro al hablar de su futuro en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, en la cual tranquilizó a los hinchas de Boca, a pesar de que suena para varios clubes.

"Yo quiero seguir acá, vistiendo los colores más grandes de la Argentina. Por suerte todos los bosteros están felices por el título que ganamos, por la forma en que se dio. Lo necesitábamos", aseguró el colombiano.

Villa también contó cómo está viviendo la cuarentena por el coronavirus: "Estoy entrenando fuerte en una situación dura, pero toca ir para adelante".

En la charla, el colombiano también recordó sus orígenes: "Cuando veo a una persona que recoge chatarra, me identifico con ella. A mí se me caen las lágrimas porque me recuerda a mí cuando me regalaban una lata para vender".

Sin embargo, Villa encontró la salvación gracias al fútbol: "La fe es lo último que se pierde. La disciplina, el talento y la perseverancia son las claves del éxito, pero Dios te da una oportunidad y tienes que aprovecharla".