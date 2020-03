Cassano explicó por qué Messi es mejor que Maradona

Antonio Cassano, ex futbolista italiano que militó, entre otros muchos equipos, en el Real Madrid o en la Roma, se pronunció sobre qué futbolista es mejor entre Messi o Maradona en una entrevista concedida al diario italiano Corriere dello Sport.

Cassano aseguró que “Maradona ha hecho algo nunca antes visto durante cuatro o cinco años, pero Messi ha estado haciendo lo mismo durante 15 años”.

El que fuera goleador italiano añadió que “Messi anotó 710 goles e hizo 300 asistencias. Cuando juega, su equipo ya está ganando 1-0. Los seguidores de Maradona deben reconocerlo. Hay alguien mejor que él”.

Cassano confesó una divertida anécdota vivida con Ronaldo Nazario cuando compartían vestuario en el Real Madrid: “Estábamos perdiendo 1-0 en casa. En el vestuario, el entrenador retira a Ronnie para poner a Van Nistelrooy, pero él lo detiene y dice ‘no, me sacarás en 15 minutos si no he marcado dos goles’. Minuto 15: 2-1 y dos goles de Ronaldo. Dije que si hay un dios del fútbol, ​​es Ronaldo. Luego descubrí que Messi está por encima de él”.