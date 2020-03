Caruso Lombardi se enojó con el Presidente y le respondió en Twitter

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, habló de Argentinos Juniors, club del cual es hincha, en una entrevista con Radio Con Vos, donde criticó al equipo de Ricardo Caruso Lombardi. "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi, y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo", expresó el Presidente.

El entrenador no se quedó atrás y le respondió en las redes sociales. "Pregúntenle cómo festejó las dos veces que lo salvé, con los jugadores por supuesto, del descenso. Si se acordaba cómo jugábamos. Y aparte te digo que varios partidos se jugó muy bien", dijo el hoy DT de Belgrano.

"Señor presidente, me encanta cómo va llevando este tema del coronavirus. Lo aplaudo. Pero le aclaro que se confunde en lo que declara. El equipo que usted dice lo armé yo y me fui en la sexta fecha. Las dos veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal. El equipo que a usted le gustaba fue otro campeonato y con jugadores que al rompieron y los llevé yo, así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo", concluyó.

