Tapia: "Me da vergüenza que estén pensando en el torneo y no en ayudar"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró hoy que el fútbol pasó "a un quinto plano" ante la pandemia de coronavirus e indicó que los dirigentes tienen "un rol más social que deportivo" para colaborar en caso de una emergencia sanitaria.

Claudio "Chiqui" Tapia: "El fútbol pasó a un cuarto,quinto plano", en #FSMENCASA — Fútbol Sin Manchas ?uD83CuDFC6 (@FutbolSManchas) March 29, 2020

"Hoy el fútbol pasó a un cuarto o quinto plano. Todos los dirigentes cumplimos un rol más social que deportivo. La preocupación de todos es combatir esta pandemia. Esto le puede pasar a cualquiera. Nos gusta vivir la vida, disfrutar lo que hacemos, y tenemos que comprometernos más", manifestó Tapia en diálogo con Canal 26.

Tapia señaló en forma enfática que "no es el momento para picardias" en alusión a una discusión sobre descensos o ascensos en el fútbol argentino: "Lo que estamos viviendo tiene que ser la preocupación, no si tiene que haber un descenso, dos, quiénes van a ascender. No tenemos ni que pensar en eso. Leo, escucho encuestas. Me da vergüenza que hagan eso en este momento. Tenemos tiempo para ver”.

Ahora Claudio "Chiqui" Tapia en vivo en #FutbolSinManchas por la pantalla de @canal26noticias pic.twitter.com/CmWsg5ojyC — Fútbol Sin Manchas ?uD83CuDFC6 (@FutbolSManchas) March 29, 2020

"Tenemos que pensar en ayudar, que los clubes estén a disposición. Después veremos cómo se juega, cómo terminarán los torneos, porque el pueblo está padeciendo la enfermedad, el miedo. Ésta tiene que ser nuestra preocupación, los descensos, ascensos y lo demás pasa a un cuarto plano. Tenemos que dar mensajes claros. Habrá tiempo cuando ruede la pelota", indicó el titular de la AFA.

Claudio "Chiqui" Tapia: "Me da vergüenza que estén pensando en el torneo y no en lo social que está afectándonos a todos ", en #FSMENCASA — Fútbol Sin Manchas ?uD83CuDFC6 (@FutbolSManchas) March 29, 2020

En ese sentido, el ex presidente de Barracas Central afirmó que el predio de la AFA está "preparado" para ayudar en una eventual emergencia sanitaria con camas, colchones, sábanas, alcohol en gel, guantes y demás elementos, a disposición de las autoridades. Tapia apuntó que la AFA trabaja para "garantizar los ingresos" de los trabajadores con un "plan puntual" sobre cada institución.

Claudio "Chiqui" Tapia: "A Alberto Fernández le tocó una situacion difícil,pero tomó las medidas necesarias", en #FSMENCASA — Fútbol Sin Manchas ?uD83CuDFC6 (@FutbolSManchas) March 29, 2020

Por último, señaló que al Presidente Alberto Fernández le tocó "un momento muy difícil" y con un dejo de humor expresó lo siguiente: "Le doy las dos copas (las obtenidas en 1978 y 1986) a Alberto si salimos de esta situación".