Figura del Mundial 2002 contrajo el coronavirus

u0130yi geceler; Sizlerle geru00e7eu011fi en u015feffaf u015fekilde paylau015fu0131rken daha gu00fczel haberler vermek isterdim fakat u00fczu00fclerek eu015fim Ru00fcstu00fcu2019yu00fc COVu0130D-19 teu015fhisiyle hastaneye yatu0131rmu0131u015f bulunuyoruz.Heru015fey normal ilerlerken birden bire geliu015fen hu0131zlu0131 semptomlarla biz de olayu0131n u015fokundayu0131z.Kritik su00fcreu00e7ler ve u00e7ok zor ,Allah benim deu011ferli eu015fimle beraber tu00fcm hastalara acil u015fifa kolaylu0131k versin . Tek ricam u015fu su00fcreu00e7te insanlaru0131n biraz daha vicdanlu0131 ve saygu0131lu0131 olabilmeleri.Ailecek yaptu0131rdu0131u011fu0131mu0131z testlerde benim, ku0131zu0131mu0131n ve ou011flumun negatif sadece eu015fimin pozitif u00e7u0131kmu0131u015ftu0131r. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve gu00f6ru00fcu015f izni yok.Aslu0131nda en zor olanu0131 da bu yanu0131nda olamamak.Ama Allah bu00fcyu00fck u00f6nce ona sonra Tu00fcrk hekimlerine emanet, inu015fallah bu da geu00e7ecek..Telefonlaru0131m kilitlendi du00f6nu00fcu015f yapamu0131yorum u00fczgu00fcnu00fcm tu00fcm sevenlere dostlara sizlere yu00fcrekten sevgiler.Dualaru0131nu0131zu0131 eksik etmeyin lu00fctfen bu u00e7ok u00f6nemli....#sengu00fcu00e7lu00fcsu00fcnRR