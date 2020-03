Zárate: "Tengo bronca porque no pude devolverle a Román la confianza que tiene en mí"

Mauro Zárate tuvo un buen arranque de año, con buenos rendimientos en la pretemporada, pero luego una serie de lesiones lo terminaron marginando del equipo que terminó coronándose campeón de la Superliga Argentina de Fútbol, aunque igual disfrutó del logro de Boca Juniors, que tuvo un gusto especial por habérselo arrebatado a River en la última fecha del campeonato.

En diálogo con TyC Sports, Zárate contó cómo vivió este último tramo del torneo y, además, confesó que se siente en falta con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club.

"Hablé varias veces con Riquelme", relató Zárate, y reveló que "tengo un poco de bronca porque no pude devolverle la confianza que tiene en mí en la cancha. Espero poder hacerlo cuando se vuelva a jugar".

Luego, analizó su presente y relató que "el primer partido oficial que fue con Independiente me tocó lesionarme y perderme algunos partidos. Cuando quise volver me volví a lesionar y al querer regresar rápido, me volví a resentir. Eso hizo que me pierda varios partidos. Pero lo importante es que se logró el objetivo que teníamos desde principio de año".

Finalmente, se refirió a los rumores que indicaban que no se estaba llevando bien con el entrenador, Miguel Ángel Russo: "No vale la pena aclarar boludeces. Siempre se va a tratar de armar quilombo en Boca. El año pasado era con Carlitos que no jugaba, que tenía mala cara y no sé cuantas boludeces más. Ahora, conmigo. Estamos acostumbrados. En Venezuela iba a ser titular y volver de mi lesión, pero tuve esa molestia y 10 días después terminé lesionándome por querer estar. Fue un comienzo para el olvido, nunca tengo lesiones y sufrí tres seguidas".