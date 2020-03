Russo: el título, las charlas con Basile y el emotivo deseo sobre su padre

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo habló este viernes en medio del parate del fútbol mundial por la pandemia de coronavirus y reflexionó sobre su última consagración al mando del Xeneize en la Superliga, reveló que habla seguido con Alfio Basile y contó un deseo que tuvo siempre sobre su padre.

"De este grupo valoro cómo jugó bajo presión durante mucho tiempo, mas allá de la forma de jugar en que lo hizo. Disfruté mucho la vuelta olímpica en La Bombonera con la gente, mi mujer y mis hijos, mi nieto, fueron cosas que en 2007 no las tuve", comparó con su anterior ciclo en el Xeneize en diálogo con Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad.

Además, elogió a Carlos Tevez: "Si vos me preguntás '¿cuál es la mejor versión de él?', yo te digo que ésta es la mejor versión de Carlitos y la que me gusta, porque es la que vivo y tengo presente". Y contó con qué ex entrenador de Boca suele charlar: "Yo voy y hablo con el Coco Basile, y hay algunos qué me preguntan '¿por qué vas a hablar con él?'. El tema es que hay cosas que Coco te dice que no te lo dicen los libros".

También se refirió a su trato con Juan Román Riquelme, a quien dirigió en 2007 cuando Boca ganó, hasta hoy, su última Libertadores: "La relación con Román es la misma de siempre, solo que ahora tenemos cargo. No cambia en nada. Hablamos de fútbol".

Por último, habló de un aspecto muy profundo de su vida: "Yo no pude conocer a mi papá y tampoco recuerdo una charle con él, falleció a mis cinco años, es algo inconcluso en mi vida y muchas veces me pregunto si habré sido el hijo que mi papá quería que haya sido. Me gustaría tener una charla que nunca tuve con mi papá. Tendría que existir ese momento y esa idea de hacerlo realidad, porque siempre uno como papá pretende que sus hijos lo recuerden y lo valoren como ser humano. El papá es eso, que mis hijos sean mejor que yo".