Dos posturas se enfrentan ¿Qué pasará con la temporada 2020 de la F1?

El empresario Bernie Ecclestone, otrora patrón de la Fórmula 1, y el jefe de escudería Ferrari mostraron distintas opiniones respecto del comienzo o no de la actual temporada de la máxima categoría automovilística, que ya postergó seis carreras y canceló el Gran Premio de Australia, que debía disputarse en Melbourne el domingo 15 de marzo.



Mientras el experimentado hombre de negocios que dominó la F1 durante –al menos- tres décadas sostuvo que “la temporada 2020 debe ser cancelada por seguridad de todos”, el directivo de la marca italiana, Mattía Binotto, apuntó que “el campeonato podría terminar en enero de 2021”.



“Si de mí dependiese ya habría decretado que no habrá carreras durante todo 2020. Es la única solución posible para garantizar la seguridad de todos y evitar que se produzcan reacciones en cadena con escenarios que después resultarían imposibles de resolver”, expresó Ecclestone, de 89 años.



El magnate británico agregó que “los Juegos Olímpicos (Tokio), la máxima competencia, han sido postergados. Creo que no hay más que hacer”, consideró a Reuters.



“Ojalá se pudiese terminar la temporada pero me sorprendería mucho si ello ocurriese. También se podría hacer cuatro carreras en el 2021 que valiesen para el campeonato del 2020. Pero no resultaría sencillo”, ejemplificó Ecclestone.



Sin embargo, la visión de Binotto es diferente: “Decidimos dar total libertad en términos de calendario”, aseguró.



“Estamos estudiando varias opciones: si se aplaza una carrera tras otra, se podría acabar (la temporada) corriendo en enero dos o tres competencias”, describió el directivo de la marca de Maranello al canal Sky Sport.



La Fórmula 1 ya postergó los Grandes Premios de Bahrein, Vietnam, China, Holanda, España y Azerbaiyán, mientras que ya fueron descartadas las realizaciones de las carreras en Australia y Mónaco.



Según las perspectivas sanitarias en todo el mundo, la temporada actual podría comenzar –como muy pronto- el domingo 14 de junio, con la realización del Gran Premio de Canadá.



Días atrás, el actual mandamás de la Fórmula 1, Chase Carey, sostuvo que se evalúa “un campeonato con 15-18 carreras”, en vez de las 22 originalmente programadas.