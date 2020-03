Forlán y la frase sobre Cavani que ilusiona a todo el mundo Boca

El entrenador de Peñarol de Montevideo, el ex delantero uruguayo Diego Forlán, aseveró hoy se imagina a su compatriota Edinson Cavani, actualmente en Paris Saint Germain de Francia, "como refuerzo de Boca Juniors porque es un futbolista de élite".



Forlán argumentó que el equipo "xeneize" sería una tentación para Cavani, de 33 años, por ser un "equipo muy pesado, muy importante en América, que pelea el campeonato argentino y la (Copa) Libertadores".

Diego Forlán en @Comotevaok “Me imagino a @ECavaniOfficial jugando en #Boca, es un futbolista de élite. Por lo económico es difícil que venga en su plenitud, pero si mira más el lado profesional, es un desafió muy grande y lindo". pic.twitter.com/ROrIbrWwVC — ¿Cómo te vaa, Benedetto? (@Comotevaok) March 27, 2020



Aunque, también, "Cachavacha" reconoció que "es difícil" la llegada de Cavani por el tema económico, estando en la plenitud de su carrera deportiva: "No hay comparación con lo que gana en Europa", admitió al programa "¿Cómo te va Benedetto?" (AM 1030).



"Pero si Edinson mira el lado profesional y no el económico, tal vez lo vea como un desafío muy grande", destacó.



Más escéptico se mostró respecto del arribo del propio Cavani y de otro compatriota, el delantero de Barcelona Luis Suárez, al fútbol uruguayo.



"Sin haberlo hablado con ellos veo difícil que vuelvan al fútbol uruguayo; por ahí a 'Edi' lo veo en Danubio, Nacional o Peñarol, pero no sé. Y lo de Luis lo veo difícil", estimó el ex Manchester United de Inglaterra.