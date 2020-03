Con una subasta, De Benedictis realizará una gran movida solidaria

View this post on Instagram

Subasta / Donaciu00f3n En este momento difu00edcil que estamos viviendo, se me ocurriu00f3 una idea, espero que se prendan. Tengo guardados todos los buzos antiflama desde el primero que debute en karting, son mu00e1s de 30. Organizamos una subasta en vivo y el que mu00e1s dinero ofrezca, elige el buzo que mu00e1s le gusta. Ese dinero seru00e1 destinado al Hospital Municipal Dr Emilio Ferreyra de Necochea. Pueden ir ofreciendo su dinero debajo de esta publicaciu00f3n y se terminaru00e1 definiendo con el Instagram Live que haremos este Su00e1bado 28/3 a las 20 hs. *Por favor tomu00e9moslo con seriedad. Ayu00fadenme a difundirlo asu00ed juntamos mu00e1s gente @JBDEBENEDICTIS