Otro jugador argentino con coronavirus

El mediocampista argentino Matías Vargas, integrante del seleccionado sub 23 de fútbol que logró la clasificación a los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es uno de los jugadores afectados del Espanyol, de Barcelona que contrajo el virus Covid-19.



La confirmación de la noticia fue hecha por el entrenador del apuntado representativo albiceleste, Fernando ‘Bocha’ Batista, en una nota concedida a la señal TNT Sports.



“Hablé con Matías (Vargas) y me confirmó que es uno de los afectados por el contagio. Por suerte está mucho mejor, recuperándose”, contó el director técnico.



El ex jugador de Vélez está atravesando actualmente el obligatorio período de aislamiento en la ciudad de Barcelona.



Hace una semana, aproximadamente, Espanyol había anunciado que seis integrantes de su plantel profesional y staff técnico habían sido contagiados por el coronavirus. En ningún momento, la entidad ‘periquita’ reveló los nombres de los jugadores infectados, aunque ahora se sabe que Vargas es uno de ellos.



De este modo, el ‘Monito’ es el cuarto jugador argentino que actúa en el fútbol europeo que ha contraído el COVID-19. Los anteriores son el zaguero Ezequiel Garay (Valencia, España), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).



Espanyol, que al cabo de 27 fechas disputadas en la Liga española ocupa la última colocación de la tabla con 20 puntos, tiene a otros dos argentinos en sus filas: los delanteros Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca Juniors) y Facundo Ferreyra (ex Banfield y Vélez).