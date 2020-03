Dani Alves cruzó duramente a Bolsonaro por el coronavirus

View this post on Instagram

Senhor presidente, respeito muito a sua presidu00eancia, respeito muito a vossa senhoria, masssss, su00e3o muitas famu00edlias e muitas pessoas trabalhando em pro do combate a essa pandemia e o senhor como a pessoas mais importante desse pau00eds, deveria tambu00e9m presar pelo o bem do nosso pau00eds e do nosso povo. u00c9 um momento muito difu00edcil para o mundo e para nossa populau00e7u00e3o, nu00e3o devemos desfazer dessa situau00e7u00e3o, sobre tudo se nu00e3o temos cura para ela. Como um humilde cidadu00e3o eu venho expressar a minha opiniu00e3o, pois nu00e3o quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas. !!QUE DEUS ABENu00c7OE O BRASIL E O MUNDO!! #FiquemEmcasaPeloAmorAoProximo #QueDeusNosProteja #Amemud83dude4fud83cudffe