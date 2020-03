Lange: “Creo que la suspensión de Tokio 2020 se decretará muy pronto"

Santiago Lange, medalla de oro en la clase Nacra 17 de vela en Río de Janeiro 2016, consideró que “muy pronto” se decretará la suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a raíz de la pandemia del coronavirus que azota a todo el planeta.



“Creo que la suspensión se decretará muy pronto. No es que tenga toda la información, sólo mantengo charlas con algunas autoridades, pero no me imagino que los Juegos (Olímpicos) arranquen el 24 de julio”, dijo el regatista, de 58 años.



El bonaerense, que tiene previsto concursar con su compañera de equipo, la rosarina Cecilia Carranza Saroli, en la próxima cita olímpica, remarcó que será “respetuoso” de la decisión que tome el Comité Olímpico Internacional (COI), respecto de la realización o no de la competencia, pautada originalmente entre el 24 de julio y 7 de agosto.



Pero el oriundo de San Isidro evaluó que las autoridades deben tener ya “un plan B para decir cuándo se realizarán los JJ.OO”



Las autoridades del COI emitieron en la noche del domingo un ambiguo comunicado en el que reflejaron que “dentro de cuatro semanas” se resolverá la fecha de realización de la competencia en la capital japonesa. Aunque, en ningún momento, los dirigentes del Olimpismo internacional anunciaron la postergación de los Juegos.



A esta altura, Lange presume que “las autoridades del COI deben evaluar que en noviembre o diciembre hace mucho frío en Japón”, a la vez que expuso que “también debe hacerse difícil la reprogramación porque imagino que el COI necesita renegociar los contratos de televisación, porque hay otras competencias que deberían estar disputándose en ese período del año”, planteó en reportaje concedido a Radio Continental (AM 590).





El regatista oriundo de San Isidro, ganador de las medallas de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto al correntino Carlos ‘Camau’ Espínola en la división Tornado, expresó –en charla telefónica desde Palma de Mallorca- que “lo fundamental ahora es detener el contagio”.



“El deporte ahora es lo menos importante de todo”, sostuvo Lange.



El bonaerense contó que, junto a Carranza Saroli, “estábamos en la recta final de preparación y nos sorprendió el contagio masivo” que se dio en territorio español, donde ya se contabilizan más de 2300 muertos por la pandemia del coronavirus.



“El primero de mayo ya teníamos previsto viajar con Cecilia (Carranza Saroli) a Japón, para empezar a aclimatarnos allá. Nosotros somos los que exageradamente más tiempo pasamos en el lugar donde se desarrolla la competencia. Eso lo tomamos como ventaja”, reveló.



Lange relató que “cuando se cerraba todo acá (en España), me ofrecieron irme a Portugal, pero no lo hicimos por estar en cuarentena”, dijo.



“De esto se aprende diariamente. Hay cosas superiores al deporte. Hay que tener respeto por la gravedad de la situación”, finalizó.